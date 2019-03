Maltrattamenti in asilo nido/ Due maestre arrestate a Cernobbio e Varzi, e 2 denunce

Ancora una volta una maestra d’asilo finisce in manette: l’ultimo episodio ci giunge dal Comasco, e precisamente da Cernobbio, splendida località sul lago lariano a pochi chilometri di distanza dal capoluogo di provincia lombardo. Le accuse nei confronti della donna sono sempre le stesse, leggasi maltrattamenti nei confronti dei suoi piccoli alunni, un comportamento reiterato che ha obbligato i carabinieri della compagnia di Como a intervenire, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip. In manette una donna di 58 anni, responsabile di maltrattamenti in un asilo nido di Cernobbio «dove poneva in essere condotte violente – spiegano gli inquirenti – nei confronti di bambini di età compresa tra i 3 e i 18 mesi». Un arresto e due denunce sono invece scattate a Varzi, sempre in Lombardia ma in provincia di Pavia. Un’educatrice titolare di un asilo nido è stata posta agli arresti domiciliari, mentre due sue collaboratrici sono state denunciate, come riferisce l’edizione online di Rai News.

MALTRATTAMENTI IN ASILO NIDO: DUE MAESTRE ARRESTATE

Anche in questo caso gli episodi di violenza sono avvenuti all’interno di un asilo nido, con i piccoli maltrattati che avevano un’età compresa fra gli 1 e i 3 anni. A far scattare le indagini sarebbero state alcune voci sempre più insistenti, circolanti in quel di Varzi, in cui si sottolineavano le strane condotto del titolare del nido. La Guardia di finanza ha quindi approfondito la questione e nel giro di pochi mesi sono state confermate le dicerie, evidenziando i comportamenti violenti della maestra. Per portare alla luce quanto accadeva all’interno del nido sono state installate delle telecamere di sicurezza, e dai filmati acquisiti sono stati appurati numerosi casi di violenze di natura fisica, leggasi schiaffi, strattoni e spinte, nonché di natura psicologica, come insulti, urla e offese. Una volta raccolta una gran mole di prove, le fiamme gialle hanno consegnato il materiale all’autorità giudiziaria che nel giro di breve tempo ha disposto la misura cautelare nei confronti di un’insegnante di anni 50, mentre le sue due collaboratrici sono state denunciate a piede libero con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione nei confronti di minori.

