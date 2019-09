Brexit, ultimatum UE a Johnson/ “Piano d’uscita entro 12 giorni o sarà tutto finito”

Ultimatum dell’Unione Europea all’Inghilterra e al premier Boris Johnson sulla Brexit. Sta per scadere il tempo entro il quale Londra dovrà presentare un piano convincente per un’uscita ordinata dall’UE. Come spiega l’edizione online di Repubblica, il primo ministro britannico avrà a disposizione solamente 12 giorni, cioè fino alla fine di questo mese di settembre, per presentare una proposta scritta, altrimenti sarà “tutto finito”. A dichiararlo, come cita il network BBC, è il premier finlandese Antti Rinne, attuale presidente dell’Unione Europea. Un pensiero, ha aggiunto lo stesso numero uno UE, concordato con il collega transalpino Emmanuel Macron. Pronta la replica del governo britannico, con una fonte di Downing Street che si è rivolta alla BBC sottolineando che le proposte saranno fatte “a tempo debito”.

BREXIT, ULTIMATUM UE A JOHNSON

Si tratta di un vero e proprio monito quello dell’Unione Europea nei confronti di Londra, alla luce delle ridondanti voci che raccontano di un possibile nuovo ritardo nell’uscita, visto che a tutt’oggi non è stato ancora trovato un accordo che vada bene a tutte le parti in gioco. Per evitare questo nuovo “delay”, Johnson aveva provato a chiudere il parlamento per poi chiedere elezioni anticipate, ma in entrambi i casi era stato bocciato dalla Camera dei Comuni, compresi alcuni dei suoi colleghi di partito. Il premier aveva inoltre specificato che in occasione del prossimo vertice dell’Unione Europea, di scena il 17 ottobre, si sarebbe discusso del piano ordinato di uscita, ma nel contempo aveva specificato di voler portare il Regno Unito fuori dall’Unione entro e non oltre il 31 ottobre, anche a costo di un “no deal”, di un’uscita quindi senza accordo. Johnson ha aggiunto che i colloqui con i vertici europei sono positivi, e che a breve verrà presentata una proposta alternativa al famoso ‘backstop’ per l’Irlanda del Nord, clausola che il governo di Londra ha sempre ritenuto inaccettabile.

