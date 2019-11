Brian Tarantina è morto/ Attore Donnie Brasco: overdose di droga e problemi al cuore?

Sabato, l’attore interprete al cinema di Anthony “Bruno” Indelicato in Donnie Brasco, Brian Tarantina è stato trovato morto per un’apparente overdose di droga nel suo appartamento di Manhattan. Aveva 60 anni. La nipote dell’uomo nativo di New York, lo ha trovato privo di coscienza sul divano di casa sua a New York City alle 12.30. Quando la polizia ed i paramedici sono arrivati sulla scena, hanno scoperto una “sostanza bianca in polvere vicino al suo corpo”, questo è ciò che riferisce TMZ. Anche un portavoce del dipartimento della polizia di zona, ha avuto modo di rilasciare alcuni dettagli intervistato da The Wrap, senza però rendere note le cause del decesso. “Sabato 2 novembre 2019, a mezzanotte e quaranta circa, la polizia ha risposto a una chiamata del 911 riguardante un maschio privo di coscienza nell’appartamento 11 al civico 353 di West 51 Street, nell’area di Midtown North” ha rivelato il portavoce. “All’arrivo, gli agenti hanno trovato un maschio di 60 anni, privo di coscienza e inerte, totalmente vestito, sul suo divano”.

Brian Tarantina è stato trovato morto: overdose di droga?

Brian Tarantina è successivamente deceduto sulla scena (la sua residenza). Il medico dovrà determinarne la causa della morte e l’indagine rimane attualmente in corso. Una fonte a People ha fatto sapere che l’attore ultimamente si era ammalato. “Recentemente è stato in ospedale e si stava riprendendo da quello che credo sia un problema legato al cuore”. L’ultima apparizione di Brian sul grande schermo lo ha visto nei panni di Burns nel film drammatico di Andrea Berloff The Kitchen al fianco di Melissa McCarthy, Elisabeth Moss e Tiffany Haddish, uscito ad agosto. Nello stesso mese, l’attore personaggio per metà italiano e per metà irlandese ha interpretato l’agente Clay Mulaney nel film biografico di Ron Stallworth di Spike Lee, BlacKkKlansman. L’anno scorso, Tarantina ha interpretato Jackie, l’impresario di The Gaslight, nella seconda stagione dello show di successo di Amazon Prime Video, The Marvellous Mrs. Maisel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA