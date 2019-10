Guido Lauri è morto/ Addio al maestro della danza: aveva 96 anni

Lutto nel mondo della danza: è morto, all’età di 96 anni, il coreografo e maestro Guido Lauri. Scomparso un mese prima del suo novantasettesimo compleanno, Lauri lascia un grande vuoto: considerato una delle leggende della tradizione ballettistica italiana, è stato protagonista di capolavori storici come Il lago dei cigni, La bella addormentata, Lo schiaccianoci e Don Chisciotte. Stelle dei balletti di Michel Fokine, Aurel Milloss e Leonide Massine, Lauri è stato primo ballerino Etoile del Teatro dell’Opera di Roma dal 1939 al 1965 ed ha calcato i palchi più prestigiosi d’Italia e d’Europa: dal Teatro alla Scala di Milano al Teatro Regio di Torino, passando per il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro Massimo di Palermo. E, come dicevamo, la sua arte ha avuto successo anche lontano dallo Stivale: è stato infatti invitato più volte come protagonista nei teatri di Francia, Usa, America del Sud e Russia.

GUIDO LAURI E’ MORTO

Parente dei danzatori Augusto, Alfonso, Fabrizio e Raffaele Paganini, Guido Lauri è stato sposato con la ballerina classica Anna Maria Paganini: dal loro amore è nata Tiziana Lauri, talentuosa solista all’Opera di Roma. Tantissimi i riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera, tra gli altri ricordiamo: l’Orso d’Oro a Berlino (1941), i Gemelli del Tevere (1964), il David di Michelangelo (1974), l’onorificenza di Dottore Benemerito dell’Accademia Marconi di Scienze Arti e Lettere (1957). Per evidenziare la grandezza di Lauri, basti pensare che i suoi costumi sono stati desgnati da artisti del calibro di Giorgio de Chirico, Renato Guttuso, Pablo Picasso e il principe Enrico D’Assia. I funerali si terranno domani, martedì 29 ottobre 2019, alle ore 10.30 presso la Chiesa del Santissimo Nome di Gesù all’Argentina, in Piazza del Gesù a Roma.

