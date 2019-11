Briga/ “Patty Pravo? Dopo il nostro duetto ho grande successo con gli uomini”

Briga: “Sono stato spesso tacciato di presunzione e arroganza ma…”

Da Amici al palco di Sanremo con Patty Pravo è un percorso difficile da pensare eppure Mattia Briga, noto anche soltanto come Briga, ce l’ha fatta. Nella scuola di Canale 5 è stato accusato di essere arrogante, talvolta anche poco talentuoso, eppure è riuscito a conquistare artisti come Patty Pravo. “Sono stato spesso tacciato di presunzione e arroganza, e forse presuntuoso lo sono, ma molto spesso è semplicemente la convinzione dei miei mezzi.” ha ammesso nel corso di un’intervista a Io Donna. E sulla collaborazione col la Pravo: “Di certo non credo di poter insegnare qualcosa a un’artista di questo calibro.” Stare accanto ad un’artista di questo calibro non è però cosa facile: “C’è il timore di non essere all’altezza di una voce così importante e ci sta, in un momento così particolare della mia carriera.”

Briga: dopo Patti Pravo “Grande successo con gli uomini”

Dalla musica alla vita privata, l’interesse nei confronti di Briga è sempre molto alto. In un’intervista di qualche mese fa, il cantante ha ammesso di avere una vita amorosa abbastanza movimentata: “Quando sei popolare hai una fila di ragazze. Il risultato è un appagamento momentaneo”, ha ammesso a Leggo. Briga ha però aggiunto che non sono soltanto le donne a provarci con lui ma anche gli uomini: “Ultimamente, sì. Soprattutto dopo l’accoppiata a Sanremo con Patty Pravo. – ha sottolineato il cantante, ex di Amkici – Ma è anche il titolo “Sesso” che si presta al fraintendimento. Uno mi ha scritto che farebbe l’amore con me. Ho risposto: “Anche io, se fossi una bella figa”. Rido di fronte all’intraprendenza. Senza tabù».

