Brigitte Nielsen e il marito Mattia Dessì: “Differenza d’età? Tra noi forte intesa sessuale”/ “Le critiche…”

Brigitte Nielsen e la differenza d’età col marito Mattia Dessì: la risposta alle critiche

Brigitte Nielsen negli ultimi anni si è spesso trovata al centro delle critiche. L’attrice di origini danesi, oggi 59enne, ha fatto discutere per la relazione con Mattia Dessì, poi diventato il suo quinto marito, e la nascita della loro figlia Frida. A far storcere il naso di qualcuno è la differenza d’età tra Brigitte e Mattia (lui ha 15 anni in meno), critiche alle quali l’attrice ha replicato in una recente intervista rilasciata a Novella 2000.

“Con mio marito ho un’intesa sessuale molto forte. – ha chiarito subito la Nielsen, aggiungendo – C’è gente che, vista la differenza d’età tra me e Mattia, si diceva convinta che ci saremmo lasciati in fretta. Invece eccoci qui, ad oltre 15 anni dalle nozze, mentre molti di coloro che scommettevano sulla nostra separazione hanno già divorziato.”

Brigitte Nielsen parla di un legame molto forte – i due si sono sposati nel 2006 – consolidatosi anche grazie alle risate e alla leggerezza che vige nella coppia: “Il fatto che lui sia più giovane di me costituisce un problema più per gli altri che per noi. Stiamo bene assieme, ci adoriamo e abbiamo costruito una famiglia. Tutto questo dovrebbe essere messo in discussione da un dato anagrafico?”, ha quindi chiarito.

C’è chi poi ha criticato la sua scelta di diventare mamma a 54 anni. Oggi la quinta figlia di Brigitte, la piccola Frida, ha cinque anni e di lei l’attrice ha detto: “Delle cinque avute, l’ultima è stata la gravidanza che mi sono goduta di più. Quando aspettavo il mio primo figlio, Julian, presi 45 chili, invece incinta di Fida appena 8, e in un attimo sono tornata in forma. Vista l’età temevo una gestazione difficile, lunga, stancante… Niente di tutto ciò. È stato meraviglioso.”

