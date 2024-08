Dopo tanti anni trascorsi a Los Angeles, Brigitte Nielsen ha deciso di trasferirsi in Europa per il bene della figlia. L’ex moglie di Sylvester Stallone è diventata mamma molto tardi, a quasi 60 anni dopo la relazione con Mattia Dessì, compagno italiano. La modella di origini danesi ha generato grande scalpore dopo la dichiarazione della maternità della piccola Frida, bimba che oggi ha solo sei anni. Adesso, la decisione più difficile per tutelare la figlia, quella di ritornare in Europa al fine di avere un futuro più sereno. A rivelare tutto è stata Novella 2000, alla quale Brigitte Nielsen si è confessata, raccontando tutti i dettagli di questo enorme cambiamento di vita.

Ha rivelato di essere completamente innamorata di sua figlia e che ultimamente per via della droga e della criminalità, Los Angeles non è più vivibile. La situazione in città peggiora e ogni angolo è inadatto – secondo l’attrice – per far crescere un bambino in modo sereno. Frida, dopotutto è la più piccola dei cinque figli avuti da Brigitte Nielsen, ed è anche quella con cui è maggiormente protettiva, soprattutto perché è rimasta incinta all’età di 54 anni. “Ho voluto essere nuovamente mamma”, spiega a Novella: “Devo fare tutto il possibile per farla crescere in un contesto il più possibile protetto”. Brigitte confessa infatti di essere molto più attenta di quanto non lo fosse in passato, quando a vent’anni ha iniziato ad avere la prima gravidanza.

Brigitte Nielsen lascia gli Usa e torna nella sua Europa: “Sotto sotto sono un po’ italiana”

Oggi l’attrice ha deciso di trasferirsi in Spagna, precisamente a Marbella, luogo molto tranquillo e dove è assente la criminalità di Los Angeles. Brigitte Nielsen ha confessato che ad oggi non vorrebbe cambiare niente della sua vita: “Sono felice del mio quotidiano e di essere tornata a vivere in Europa”, racconta con le lacrime agli occhi, commossa per essere più vicina a tre dei suoi figli, attualmente residenti a Milano. Sua madre abita invece in Danimarca, Paese d’origine della modella, mentre invece Mattia Dessì ha origini sarde, quindi la famiglia di lui vive sull’isola italiana.

“Io sono un po’ italiana”, ammette Brigitte, contentissima di iniziare questo nuovo capitolo della usa vita insieme al marito, che le è sempre accanto. “Quando sono diventata mamma sono iniziate le responsabilità”, spiega a Novella 2000, aggiungendo di aver passato anche momenti complicati con il partner dopo l’ultima gravidanza, in cui come ha affermato la modella, “finisce l’idillio”.