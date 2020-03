Brigitte Nielsen, figlio Aaron “fraintesa”/ “Italia senza cibo e acqua? Mai detto”

Nei giorni scorsi ha fatto non poco discutere l’uscita di Brigitte Nielsen sull’Italia, nel corso di una intervista alla Cbs, nella quale aveva riferito il racconto choc sulla condizione dei suoi due figli a Milano, ai tempi del Coronavirus. L’attrice aveva spiegato nel corso di una trasmissione alla tv americana le gravi difficoltà dei suoi figli asserendo: “Non c’è più cibo. Cercano la carta igienica qui in America. In Italia cercano cibo. C’è il panico, non solo il virus, ma il fatto che non c’è nulla da mangiare e non c’è acqua pulita”. Frasi, le sue, che avevano lasciato intuire l’esistenza di una situazione catastrofica a Milano dove, seppur grave, non sono mai stati raggiunti i livelli da lei descritti. A tal proposito, nel corso della trasmissione Live Non è la d’Urso, ieri sera è stato interpellato proprio Aaron Nielsen, figlio di Brigitte, che in collegamento con il programma di Barbara d’Urso ha voluto prendere le difese della madre spiegando dettagliatamente ciò a cui si riferiva con le sue parole, in qualche modo fraintese. Aaron è subito intervenuto spiegando: “Non è proprio così che è andata la situazione”, annunciando che in quella circostanza si riferiva al fratello minore. Per la d’Urso la questione comunque non cambierebbe, ma il giovane ha spiegato a cosa si riferisse il fratello: “a un giorno, quando c’è stato il primo assalto ai supermercati, ha raccontato solo che quando è andato a fare la spesa alcune cose mancavano”.

BRIGITTE NIELSEN, FIGLIO AARON LA DIFENDE A LIVE NON È LA D’URSO “FRAINTESA”

Nel prendere le difese della mamma Brigitte Nielsen, Aaron ha poi spiegato anche la questione legata all’assenza di acqua potabile, come asserito dall’attrice alla tv americana. “Clean water significa bottiglie in plastica”, ribadendo il riferimento al breve periodo nel quale nei supermercati, causa assalto sconsiderato, la merce ha scarseggiato per poche ore. La conduttrice gli ha però fatto notare che dire una cosa simile in tv contribuisce ad offuscare ulteriormente l’immagine dell’Italia in questo momento delicato, “è farci passare davvero come il Terzo Mondo e non lo siamo!”. Aaron ha ribadito come la madre non abbia mai detto che in Italia non c’è acqua pulita. Barbara lo ha così invitato a chiedere alla madre di fare un video nel quale racconta di essersi sbagliata ad esprimere. “Qui non l’abbiamo presa molto bene”, ha proseguito Barbara. Ma Vladimir Luxuria ha sottolineato come le sue dichiarazioni gravissime sono state fatte in ambito internazionale e dunque anche l’eventuale chiarimento dovrebbe avvenire a livello internazionale “perchè noi abbiamo bisogno di solidarietà e amore, non gente che ci infanghi. Non abbiamo bisogno di persone che in questo momento parlino male dell’Italia, perchè l’Italia sta soffrendo ma sta resistendo e vorremmo più rispetto”, ha tuonato. “Ripeto, non ha mia detto che non c’è cibo. Il giorno stesso l’ha specificato in un post su Instagram”, ha ribadito dispiaciuto Aaron. Clicca qui per il video



© RIPRODUZIONE RISERVATA