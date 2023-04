Brindani distrugge Giacomo Urtis: “Da lui non mi farei curare neppure un’unghia”/ Lite a Pomeriggio 5!

Giacomo Urtis rompe il silenzio a Pomeriggio 5 dopo le gravi accuse di una paziente

Giacomo Urtis rompe il silenzio dopo le pesanti accuse ricevute da una paziente che lo ha trascinato in tribunale. Il chirurgo dei Vip, ospite a Pomeriggio 5, racconta a Barbara D’Urso la sua versione dei fatti, negando le colpe che la paziente in questione gli avrebbe attribuito.

“Premetto che sono 20 anni che lavoro, ho fatto migliaia di pazienti, ho la clinica di chirurgia plastica più grande di Milano…”, ha esordito Urtis su Canale 5. “Essere sbattuto così sui giornali in prima pagina per aver deturpato una paziente, mi ha fatto davvero molto male. Anche perché qui parliamo dell’iniezione di un filler, una sostanza idratante, fatta nel 2018 e la paziente è rimasta gonfia per due-tre settimane. Di cosa stiamo parlando?” Spiega dunque che: “Ho letto la perizia e non ci sono danni! Le persone devono sapere che possono esserci delle complicanze, perché ci sono pelli più o meno sensibili, l’importante è che non ci sia il danno”.

Umberto Brindani contro Giacomo Urtis: “Da te non mi farei curare neanche un’unghia incarnita!”

Se il professor Lorenzetti, celebre chirurgo plastico ospite in studio, prende le difese di Giacomo Urtis, ritenendo assurda l’accusa lanciatagli da questa paziente, il noto giornalista Umberto Brindani invece lo accusa, lanciandoli una stoccata non da poco.

“Io non ne so niente di acido ialuronico perché non lo uso, dico solo che da quel signore lì non mi farei curare neanche un’unghia incarnita!” tuona Brindani in diretta a Pomeriggio 5. Poi conclude: “Mi chiedo chi gli abbia dato la patente di chirurgo estetico dei Vip”. Urtis replica allora a tono: “Lei è un gran maleducato, e si vede tra l’altro che non si fa toccare dal chirurgo plastico!”

