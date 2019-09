British Airways, sciopero piloti/ Cancellati (quasi) tutti i voli, in 300mila a terra

Due giornate di sciopero per i piloti della British Airways, in programma per oggi e domani e che rischia seriamente di far saltare il volo a circa 300mila persone in procinto di imbarcarsi. La mossa, come spiega Repubblica.it, giunge per la prima volta dopo nove mesi di trattative e scontri sul tema dei salari e che ha bloccato quasi interamente la flocca della compagnia britannica. A salvarsi, senza alcuna certezza, dovrebbero essere solo i voli su London City operati sotto altra insegna. Neppure l’intervento del primo ministro Boris Johnson era servito a ripristinare il clima di tensione che si era sempre più diffuso e così i piloti British Airways hanno preso la drastica decisione, nonostante la minaccia della compagnia di eliminare i vantaggi riconosciuti alle loro famiglie in termini di viaggi gratis, se non rientreranno prontamente le azioni di sciopero. Lo scorso luglio l’ultima proposta era stata un incremento dell’11,5% dei salari nell’arco di tre anni, prontamente rifiutata anche se per la compagnia i comandanti arriverebbero a guadagnare all’anno 220 mila euro. Ma per i sindacati, i problemi salariali riguardano i copiloti e i profili junior, troppo bassi rispetto ai costi della formazione.

BRITISH AIRWAYS, SCIOPERO PILOTI: VOLI CANCELLATI

Ma quanto costerà un giorno di sciopero a British Airways? Secondo le stile, con tutti i voli (o quasi) atterrati, alla compagnia costerà circa 40 milioni di sterline, mentre le richieste si aggirano sui 5 milioni. E se il braccio di ferro dovesse proseguire, il 27 settembre minacciano un nuovo sciopero con ulteriori proteste nel periodo più caldo legato alle partenze in vista delle festività natalizie. La compagnia ha già fatto sapere che la maggior parte dei viaggiatori coinvolti ha trovato soluzioni alternative ed incassato i rimborsi. In merito ai voli cancellati per la giornata odierna, sebbene sia difficile avanzare una stima precisa, al momento si parla di circa 850 voli stando al Financial Times, considerando che nell’arco di 48 ore sono 1700 quelli totali della compagnia. Sul portale Malpensa al momento non si leggono cancellazioni poichè i voli indicati riguardano soprattutto London City, mentre sono stati segnalati un paio di voli a Fiumicino.

