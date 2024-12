Tutte le ultime notizie sulla guerra in Medioriente che da poche ore è entrata nel giorno numero 432. Dopo giorni di silenzio è tornato a parlare Khamenei, guida spirituale dell’Iran, che ha puntato il dito nei confronti di Stati Uniti e Israele per quanto accaduto in Siria. Nel frattempo i siriani stanno procedendo ad una serie di esecuzioni sommarie, nei confronti di presunti autori di massacri civili commessi per conto del regime di Bashar al Assad e in rete sono circolati i video di quanto sta accadendo, molto probabilmente come monito nei confronti dei nemici dei ribelli siriani, ricordiamo al potere da qualche giorno a questa parte.

Calendario Ponti 2025, date e giorni festivi da segnare/ Con 7 giorni di ferie ben 32 di vacanza

Intanto in Israele, vicino a Tel Aviv, un automobilista è stato protagonista di un presunto attacco terroristico, investendo deliberatamente un 21enne israeliano. Israele continua i suoi raid sulla Siria, con ben 480 bombardamenti in sole 48 ore e il premier Netanyahu ha autorizzato l’aeronautica ad un bombardamento sulle postazioni militari siriane, di modo che le stesse non cadano nelle mani dei ribelli.

Daniela Ruggi individuata a Modena?/ La lettera della sorella: "Nessuno ha mai fatto nulla per te"

Ultime notizie, tir travolge e uccide una donna a Milano

Dramma nella giornata di ieri dove una donna di anni 34, originaria del Perù, è stata travolta e uccisa da un tir a Milano. La vittima stava attraversando la strada con un passeggino dove all’interno vi erano i suoi due gemelli quando il mezzo pesante l’ha completamente travolta, senza neanche fermarsi, visto che il camionista ha proseguito la sua strada, ed è stato in seguito arrestato dopo una breve ricerca.

Fortunatamente i due piccoli sono rimasti illesi, visto che evidentemente il camion ha colpito solo la povera donna di 34 anni e non la carrozzina. Con loro vi era anche la nonna, una signora di anni 59, anche lei senza alcun graffio. L’episodio, come riferisce TgCom24.it, si è verificato di preciso in viale Serra, ad un incrocio semaforico. Il tir ha svoltato a destra travolgendo la 34enne, non si sa se perchè distratto o altro, fatto sta che la donna si trovava sulle strisce pedonali: una volta giunti sul posto i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della povera sudamericana.

Sciopero generale 13 dicembre 2024: domani stop trasporti, scuola e sanità/ Info, orari e caos precettazione

Ultime notizie, la malattia in Congo

Continuano le indagini in merito alla misteriosa malattia in Congo. Secondo quanto spiegato dal direttore generale dell’Oms, Ghebreyesus, sarebbero stati raccolti 12 campioni, dieci dei quali sarebbero risultati positivi alla malaria, ma potrebbe esservi qualche malattia in più.

Nei prossimi giorni saranno raccolti altri campioni per capire di preciso l’origine di questo misterioso virus, ha fatto sempre sapere il numero uno dell’organizzazione sanitaria mondiale. Da circa due mesi a questa marte sono stati ben 416 i casi, con 31 decessi, anche per via del fatto che la copertura vaccinale è molto bassa. Viene inoltre segnalato che la maggior parte di casi e decessi riguarda bambini di età inferiore ai 14 anni.

Ultime notizie, la visita in Italia dei reali di Spagna

Il re e la regina di Spagna sono da ieri a Roma per una visita di Stato ed hanno avuto anche un incontro con il presidente Mattarella. Il Re Felipe che era nato proprio a Roma, si trova nel nostro Paese in occasione del decimo anniversario della sua salita al trono di Spagna. In un suo discorso ha parlato di “Profonda amicizia” con l’Italia e dichiarato che “riformare la Ue” rappresenta un impegno ineluttabile.

Nel suo discorso alla Camera dei Deputati, Re Felipe ha parlato in italiano ed ha fatto delle citazioni di grandi letterati come Cervantes e Manzoni. Nel corso della visita il presidente Mattarella, riceverà dal re spagnolo la onorificenza più alta del regno, il Collare di Carlos III.

Ultime notizie, bimba di 11 anni sopravvive al naufragio di un barcone e viene salvata dai soccorritori

L’ennesima tragedia del mare, con un barcone di migranti affondato nel Mediterraneo, vede un lieto fine per una bambina di 11 anni che la notte scorsa è stata salvata dall’equipaggio della Trotamar III. La piccola si trovava in mezzo alle onde con due camere d’aria intorno alla vita e il suo pianto è stato udito dai componenti dell’equipaggio che sono riusciti a trovarla ed a salvarla mentre si trovava in mezzo alle onde in evidente stato di ipotermia. Il barcone sul quale viaggiava, partito dalla Libia, e sul quale si trovava anche il fratello, trasportava 45 migranti, si è ribaltato ed è naufragato causando la morte di tutti gli altri.

Ultime notizie, assegnate le edizioni dei mondiali di calcio del 2030 e 2034

Un congresso virtuale della Federazione internazionale del calcio ha reso ufficiali le sedi dove si disputeranno i mondiali di calcio sia nel 2030 che nel 2034 dopo l’edizione del 2026 che vedrò le partite della fase finale negli Stati Uniti. Le due sedi non erano in discussione dopo che le due candidature, già da un anno erano rimaste in corsa da sole.

L’edizione del 2030, che sarà quella del centenario, vedrà per la prima volta l’effettuazione delle gare in tre continenti diversi con Spagna e Portogallo in Europa, Marocco in Africa e Uruguay, dove si tennero i mondiali nel 1930, Argentina e Paraguay, in Sus America e l’organizzazione divisa tra tre federazioni. Quattro anni dopo, nel 2034 sarà poi la volta dell’Arabia Saudita, con la possibilità di slittamento in avanti nel corso dell’anno dato il gran caldo estivo.