Britney Spears #1, tenta la pace con i figli/”Darebbe filo da torcere a Elton John..”

Britney Spears celebra la #1 nella classifica iTunes mondiale, la Worldwide iTunes Song Chart

Britney Spears é finalmente tornata a primeggiare nelle classifiche musicali, con il rilascio del nuovo singolo Hold me closer, un duetto voluto insieme a lei da Elton John e che ora manda in visibilio i fan delle due popstar tanto che il sodalizio ha raggiunto la prima posizione nella classifica iTunes di almeno 40 Paesi del mondo e anche per questo l’americana si dichiara ora grata al collega britannico. Hold me closer é giunta al vertice della classifica Worldwide iTunes Song Chart, ovvero la classifica iTunes mondiale e vi é rimasta per almeno 5 giorni di fila, motivo per cui Britney Spears ha voluto rompere il silenzio sul suo ritorno in grande stile con Elton John alla musica.

Britney Spears torna su Instagram e replica ai figli/ "Ho aiutato vostro padre..."

“Grazie ai miei fan per aver reso la mia canzone numero uno da almeno una settimana” rilascia la popstar bionda in un messaggio scritto a corredo di un estratto del fortunato singolo della collaborazione che fonde ” rosa” e il “razzo” del pop, così come giocano a definirsi i due artisti di fama internazionale in questa loro collaborazione (in data odierna 3 settembre ancora #1 su iTunes USA). Ma non é tutto. Perché, intanto, la “Santa del Pop”, poi, torna a dirsi entusiasta del duetto con Elton John, in un post condiviso su Instagram, dove la cantante tra le altre cose menziona la famiglia con cui non é più in buoni rapporti da quando ha avviato la battaglia legale per la liberazione dalla conservatorship – l’istituto giuridico che la riteneva incapace di agire in nome e per conto di se stessa e per cui era vincolata alla volontà dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears, e che lei ha definito in tribunale una tutela “abusiva della libertà e del patrimonio” con la complicità dei familiari.

Britney Spears si cancella da Instagram/ É guerra con i figli? "Deve riprendersi..."

Britney Spears rompe il silenzio sui rapporti contrastanti con i figli

“Gente, a vederlo fa male…il fatto che io sia ora alle prese con un duetto insieme a Elton John…mi fa venire da piangere. -esordisce la cantante nel secondo post rievocativo-..lo ascoltavo per ora alla guida in attesa delle lezioni di danza dalle 8 alle 14…e guarda caso, che ca**o! Che onore essere parte integrante di un regalo tra le mani. Ma questo lo sappiamo già… “. Sulla scia dell’intervista in onda su ITV, in cui Jayden James dichiara che sarà disposto a rivedere la madre solo quando lei mostrerà segni di stabilità mentale, poi, la cantante aggiunge sarcastica sul talento del figlio 15enne in un paragone con Elton John a tratti “azzardato” per amore del cocco di mamma: “Poi mio figlio potrebbe dargli del filo da torcere. Ho tanto materiale di lui che suona… sì i miei figli sono geni e sregolatezza ed é quasi sconvolgente che lui ora non voglia vedermi. Ho pubblicato qualcosa di lui e lui é diventato furioso, per cui non ho potuto più postare nulla della mia amorevole famiglia… “.

Britney Spears da record/ E' la prima ad avere la #1 più longeva su iTunes!

E il messaggio si conclude con un preavviso ai due figli, Jayden e Sean Preston che si rifiutano da tempo di vederla: “In ogni caso ragazzi io continuo a postare sui social, mi dispiace per voi che pensate che lo faccia per catalizzare l’attenzione , mi dispiace per il modo in cui vi sentite. Ma indovinate un po’ ho una notizia per voi….sono anch’io figlia di Dio e siamo tutti sotto ai suoi occhi, quindi niente non chiedo scusa e ho imparato a dire questo”.

Chissà se Britney Spears riuscirà a riavvicinarsi alla sua famiglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA