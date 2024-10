Questa non è certo la prima volta che Britney Spears lascia i suoi tantissimi fan bocca aperta, nelle scorse ore li ha non poco stupiti rivelando loro di essersi sposata da sola. Quando? Questo è un dettaglio che non ha specificato nel post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 41,9milioni di follower. Il video la ritrae con addosso un abito da sposa bianco di raso, indossa anche un velo fatto di pizzo. Nella didascalia ha fatto sapere che quello è il giorno in cui ha sposato se stessa, a detta sua lo riporta indietro perché potrebbe sembrare stupido o imbarazzante, lei però crede che sia la cosa più geniale che abbia mai fatto.

Ozzy Osbourne contro Britney Spears: "È triste vederla ballare"/ Poi le scuse e la sua risposta: "Fanc*lo"

I video che quotidianamente pubblica sul suo profilo Instagram catturano non poco l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. Spesso Britney Spears si mostra in bikini mentre balla o si rilassa in piscina, questa volta però ha spiazzato tutti svelano di essere convolata a nozze con se stessa. A giugno del 2022 si era sposata con l’ex marito Sam Asghari, il matrimonio però è giunto al capolinea dopo poco più di anno.

Britney Spears, l’avvocato Mathew Rosengart annuncia le dimissioni/ La cantante: “Mi ha cambiato la vita…”

Britney Spears si è sposata da sola, la cantante ha già tre matrimoni alle spalle

La vita sentimentale di Britney Spears è sempre stata piuttosto movimentata, quello con l’ex marito Sam Asghari non è stato il suo unico matrimonio, in passato infatti era già convolata a nozze più volte. Nel 2004 si è unita in matrimonio con l’amico d’infanzia Jason Alexander, le nozze però durarono solo tre giorni. Qualche mese dopo sposò Kevin Federline, con il quale ha avuto due figli, si sono poi detti addio nel 2007.

In passato Britney Spears ha sofferto moltissimo, non solo per amore, ne ha parlato apertamente nella sua biografia ‘The Woman in me’ pubblicata dopo la fine del suo matrimonio con Sam Asghari. In questa ha confessato che durante la loro breve relazione negli anni 2000, Justin Timberlake la obbligò ad abortire quando lei restò incinta. Ha parlato anche del periodo più delicato e doloroso della sua vita, dal 2008 al 2021. La cantante ha dovuto fare i conti con alcuni problemi personali e di salute mentale, in tutti quegli anni la sua tutela legale è stata affidata al padre, lui però ha limitato la sua libertà. Di recente sui social ha rivelato ai suoi tantissimi fan che sta scrivendo il suo secondo libro, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che rivelerà.

Britney Spears sta male: "È in pericolo, scatti d'ira violenti e sbalzi d'umore"/ Di nuovo sotto tutela?