Britney Spears, arriva il nuovo album?/Paris Hilton conferma il duetto con Elton John

Britney Spears e il duetto con Elton John: la reazione di Paris Hilton

C’é grande attesa generale per l’uscita della nuova musica, o meglio il nuovo album e il nuovo singolo di Britney Spears, il cui rilascio é atteso per i primi giorni di agosto 2022. Secondo Page SIX, il nuovo singolo in uscita di Britney Spears, che seguirebbe l’inizio della pausa della popstar dalle scene musicali registratosi 6 anni fa, sarebbe il remix della canzone di Sir Elton John, Tiny Dancer, inciso dalla pop-star americana proprio in collaborazione con il baronetto del pop in carne ed ossa.

E a confermare la realizzazione della collaborazione é l’ereditiera americana nonché amica di sempre di Britney Spears, Paris Hilton, che ha rilasciato al riguardo alcune dichiarazioni in un intervento registrato sul canale YouTube di Paul Voor Je Neus, al Tomorrowland. “L’ho sentito un paio di giorni fa a Ibiza, è pazzesco” ha fatto quindi sapere la bionda ereditiera, condividendo con i fruitori della musica internazionale la sua reazione del tutto entusiasta al primo ascolto della collab tanto attesa.

Britney Spears verso il ritorno, dopo la pausa

Nel frattempo, così come ripreso al Globe da una fonte insider, la canzone realizzata da Britney Spears in duetto con Elton John titolerebbe in realtà Hold me closer. E le indiscrezioni sui progetti in cantiere della Santa non finiscono qui. Stando a quanto ripreso da Breatheheavy.com la pop-star americana avrebbe in cantiere anche “un album di vendetta”, reduce dalla liberazione dalla conservatorship, l’istituto giuridico che la teneva vincolata ai tutori in quanto giudicata incapace di agire in nome è per conto di se stessa, che la cantante ha denunciato in Tribunale come “una tutela abusiva” della sua libertà e del suo patrimonio.

Per il nuovo album di studio Britney starebbe “lavorando con diversi amici di cui si fida, entrando in un ritmo e sviluppando il suo nuovo stile”. “Britney non si è mai detta contraria a fare musica per tutto questo tempo – aggiunge la fonte-.È stata profondamente segnata dal modo in cui è stata sfruttata per fare soldi e le è stato permesso di esibirsi solo in un certo modo e con idee scadenti, approvati da suo padre Jamie Spears”.

