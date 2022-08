Britney Spears da record/ E’ la prima ad avere la #1 più longeva su iTunes!

Britney Spears detiene un nuovo record, dopo la #1 raggiunta nella classifica iTunes mondiale

Britney Spears è finalmente tornata alla musica, lo scorso 26 agosto 2022, con il rilascio del nuovo singolo pubblicato a distanza di 6 anni dall’inizio della pausa dalle scene, Hold me closer, un duetto voluto con lei da Elton John. Una collaborazione inaspettata, che sta riscuotendo un significativo successo su scala mondiale, tanto che il singolo ha in pochi giorni registrato la #1 su iTunes in almeno 40 Paesi del mondo, per poi imporsi come prima canzone nel mondo al secondo giorno dal rilascio e per ben 5 giorni di fila, nella classifica iTunes mondiale, la Worldwide iTunes Song Chart. Un successo che nell’industria musicale Britney Spears si è conquistata mettendo d’accordo amanti della musica e quindi i fan con la critica musicale, basti pensare che oltre alle #1 conseguite, con il nuovo singolo la “Santa del Pop” ora vanta le parole d’elogio che il produttore di Hold me closer, Andrew Watt (32 anni), e Elton John (75 anni), le rivolgono a mezzo stampa definendola come una vera esperta della musica. E il successo di Hold me closer sembra non a caso avanzare incontrastato e sovrano, tanto che fa conquistare a Britney Spears anche un nuovo record. La popstar americana batte Beyoncé e la sua My soul e Nicki Minaj con Super Freaky Girl, diventando la prima artista femminile a permanere più a lungo con un singolo -Hold me closer- ai vertici della Worldwide iTunes Chart, per cinque giorni consecutivi. Un record importante, che si aggiunge ad altri traguardi conseguiti in questi giorni su Spotify.

Britney Spears spopola al debutto con Hold me closer su Spotify USA e Spotify Global

Ebbene sì, Hold me closer si conquista anche la #1 nelle classifiche delle canzoni che registrano al debutto il maggior numero di ascolti su Spotify negli USA e su scala mondiale, ovvero la Top Songs Debut USA chart e la Top Songs Debut Global chart. Dal suo canto Elton John, che ha pensato all’idea di fondersi con Britney Spears in Hold me closer, il remix della sua hit datata 1971, Tiny Dancer (“Piccola ballerina), si è detto entusiasta al Guardian della collaborazione avviata con la regina del pop, nella speranza che questa possa rivelarsi il primo step di un ritorno sulle scene in grande stile per la popstar americana, la quale è reduce dalla liberazione della conservatorship. Si tratta dell’istituto legale che la vincolava al volere dei tutori e che lei ha definito in tribunale “una tutela abusiva” della sua libertà e del suo patrimonio.

