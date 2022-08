Britney Spears e Elton John: chi figurerà nel video di Hold me closer?/ La risposta

Britney Spears e Elton John si incontrano per il video della hit #1 nel mondo, Hold me closer

Lo scorso 26 agosto 2022, Britney Spears ha segnato il suo atteso ritorno sulle scene musicali, con il rilascio del nuovo singolo dal titolo Hold me closer, un duetto che ha fortemente voluto con lei, Elton John. La popstar americana torna con una importante collaborazione sulle scene, riscuotendo un notevole successo su scala mondiale, tanto da piazzarsi ai vertici delle principali classifiche musicali. Hold me closer ha in pochi giorni raggiunto la #1 su iTunes sin almeno 40 Paesi del mondo, tra cui Italia, USA, Regno Unito, e la #1 nella classifica iTunes mondiale, la prestigiosa Worldwide iTunes Song Chart, e intanto trapela l’indiscrezione tanto attesa dai fandon della reginetta e il baronetto del pop, concernente il rilascio del video musicale del fortunato singolo.

A quanto pare, stando a quanto riprende una fonte vicina ai due artisti, Britney Spears (40 anni) e Elton John (75 anni), le popstar si sono incontrate per discutere insieme le idee maturate rispetto al concept-video che potrebbe avere il video musicale di Hold me closer, la hit del momento nel mondo. I due artisti intendono tradurre fedelmente attraverso il video il messaggio della canzone, tanto da rendere il lavoro “indimenticabile”.

Non si baderà a spese per il video di Hold me closer

La “rosa” e il “razzo”, così come simbolicamente si definiscono in un primo visual-video animato di Hold me closer i due colleghi, stanno lavorando nel tentativo di assicurarsi una “grande produzione” per il nuovo progetto in cantiere: “E’ nelle fasi iniziali dello sviluppo e stanno cercando di trovare la giusta mediazione per poter trasmettere il messaggi che la canzone racconta”, ha fatto sapere l’insider a Hollywoodlife, lasciando intendere che “non si baderà a spese” e, in termini di budget da investire nella realizzazione del lavoro, potrebbe affermarsi tra i video più costosi che siano mai stati realizzati nella storia della musica. Fin qui non è chiaro, inoltre, se Britney Spears e Elton John figureranno o no nel lavoro videografico.

“Britney e il suo team hanno discusso di questo video con Elton e hanno avuto incontri al riguardo”, ha proseguito l’insider. “Ma nulla è stato ancora dato per definitivo, in termini di trama e/o concept del video. Certo è che alla base ci sarà una produzione enorme, con Britney che è pronta per questo”. Quindi, le dichiarazioni dell’insider che rassicurano i fan della cantante rispetto alla sua presenza nel video di Hold me closer: ” È pronta per questo video, è pronta per tornare alla sua musica. “Hold Me Closer” le ha dato di nuovo una voce ed è pronta a usarla”. Lo spiffero del momento giunge in replica al sospetto generale del web secondo Britney non abbia intenzione di tornare ad apparire da protagonista in un video musicale, reduce dalla vittoria della battaglia legale che l’ha vista liberarsi dalla conservatorship, l’istituto giuridico che la giudicava incapace di agire per se stessa e che la vincolava al volere dei tutori. E le aspettative, nell’attesa del rilascio del video di Hold me closer, intanto si fanno sempre più alte tra i fedeli fan di Britney Spears e Elton John.











