Britney Spears è subito “#1 in 40 Paesi”/ Paris Hilton: “La regina è tornata!”

Britney Spears spopola su iTunes nel mondo ed è subito #1 in 40 Paesi

Prosegue incontrastato il fenomeno Hold me closer che a livello globale si sta registrando su iTunes, e vede protagonisti del duetto del momento Elton John e Britney Spears. 6 anni dopo l’inizio della sua pausa dalle scene, la Santa di Las Vegas unisce le forze con il baronetto del Pop per un remix di Tiny Dancer, una hit di Elton John risalente al 1971, e la collaborazione tra l’americana e il cantante britannico già raccoglie i primi importanti frutti. Hold me closer, a poche ore dal rilascio avvenuto all’alba del 26 agosto 2022, ha infatti raggiunto la #1 in almeno 40 Paesi del mondo, inclusi gli Stati Uniti d’America, il Messico, il Cile, l’Italia, il Canada e il Regno Unito.

Britney Spears svetta alla #1 su iTunes Italia/ Amadeus la ospita a Sanremo 2023?

Un traguardo che Britney ora celebra in un video postato via social, dove lei menziona anche Elton John: “Ciao sir Elton John, saremmo #1 in 40 Paesi nel mondo, santa merda, in vetta siamo, e avrò la migliore giornata di sempre e spero che tu stia bene”.



Il duetto tra la reginetta e il baronetto del pop rappresenta di fatto una rinascita per Britney Spears, dopo la battaglia legale che l’ha coinvolta negli ultimi anni e che l’ha vista schierarsi in Tribunale a tutela dei suoi diritti rispetto alla conservatorship, l’istituto giuridico che la giudicava incapace di agire in nome e per conto di se stessa e che la vincolava al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears, una tutela a cui è stata sottoposta la cantante dal 2008 al novembre 2021, quando cioè è cessata per le disposizioni di una sentenza emessa alla Superior Court di Los Angeles dal giudice donna Brenda Penny. E non sono i soli fruitori di musica comuni a gioire per il successo che Britney Spears sta riscuotendo con il suo comeback alla musica, ma anche i vip fanno sentire alla popsatr americana il loro supporto per la collaborazione avviata con l’eclettico rocket-man, tra cui in particolare l’amica ereditiera della “Santa”, Paris Hilton.

Britney Spears: Hold me closer ft.ing Elton John spopola nel mondo/ #1 su iTunes USA!

Il messaggio di Paris Hilton per Britney Spears scatena il consenso web

“E’ Britney la stron*a, cioé la Regina è tornata! Hold me closer è uscita e l’ascolterò a rotazione infinita fino alla prossima notifica… Sono così felice per te, sorella”, è il messaggio commosso che Paris Hilton ha rilasciato per iscritto a corredo di un video dal tappeto musicale Hold me closer e che immortala l’ereditiera mentre indossa una succinta tuta rosa e si dà alle danze sfrenate sulle note della collaborazione di Britney Spears e Elton John. Questo, in seguito alla #1 che il duetto ha conseguito in queste ore nella classifica iTunes di almeno 40 Parsi nel mondo, tra cui gli Stati Uniti d’America, la terra natale che accomuna le due icone bionde e amiche di vecchia data.

A congratularsi con Britney del successo di Hold me closer è stato anche Sam Asghari, il modello persiano che la cantante americana ha sposato quest’estate 2022 in occasione di una cerimonia aperta a pochi intimi vicini alla coppia e in particolare alla Spears, tra cui l’ereditiera Paris Hilton e Madonna. Nel frattempo il post che Paris ha dedicato a Britney è virale sui social e fa incetta di interazioni social, come like e messaggi di approvazione generali da parte degli utenti del web, che per la maggior parte ora gioisce per il ritorno alla musica della reginetta del pop.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paris Hilton (@parishilton)













© RIPRODUZIONE RISERVATA