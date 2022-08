Britney Spears: Hold me closer ft.ing Elton John spopola nel mondo/ #1 su iTunes USA!

Britney Spears torna #1 su iTunes nel mondo: il duetto con Elton John in Hold me closer è una bop!

Britney Spears è finalmente tornata alla musica, all’alba del 26 agosto 2022 è stato rilasciato su tutte le piattaforme musicali Hold me closer, il nuovo singolo che vede Elton John unire le forze con lei in un super remix della sua vecchia hit datata 1971, Tiny Dancer. Hold Me closer è la fusione perfetta tra il Pop Piano Rock del baronetto, il cui elemento rappresentativo è il pianoforte, e lo stile dance pop che ha contraddistinto la musica della reginetta del pop negli ultimi anni. Il ritorno alla musica di Britney Spears era atteso da anni, in seguito alla scelta della cantante statunitense maturata nel 2016 di concedersi una pausa dalle scene, dopo il rilascio dell’ultimo album di studio, dal titolo Glory. 6 anni dopo l’addio alle scene, intanto, Britney Spears ringrazia Elton John in un commosso messaggio di gratitudine social, per la fiducia riposta in lei ai fini di quello che si preannuncia essere il duetto nonché la bop per antonomasia del 2022-2023, di risonanza globale.

Elton John "anticipa" Hold me closer ft.ing Britney Spears/ La sneak peak é virale

Anche perché nelle prime ore che seguono al rilascio, Hold me closer già conta le prime #1 conseguite nelle classifiche iTunes di vari Paesi nel mondo. Britney Spears, reduce dalla liberazione della conservatorship -l’istituto giuridico che la giudica incapace di agire in nome e per conto di se stessa, che l’ha vincolata dal 2008 al 2021 ai tutori tra cui il padre Jamie Spears e che lei ha definito un Tribunale “una tutela abusiva della libertà e del patrimonio”- è svettata alla #1 nella classifica iTunes USA con il duetto che la vede protagonista insieme a Elton John, sbaragliando la concorrenza di artisti del calibro di Nicki Minaj ed Evanescense. Ma non è tutto. La “Santa di Las Vegas” -la sin city che le dedica il Britney Day, che viene celebrato il 5 novembre di ogni anno per l’influenza esercitata nell’intrattenimento lasvegasiano con il residency-show Britney-Piece of me- si impone alla #1 anche nelle classifiche iTunes di altri Paesi, quali: Australia, Brasile, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Nuova Zelanda, Filippine, Portogallo, Turchia, Regno Unito, Vietnam, Qatar, e le prime posizioni sono destinate ad aumentare ancora nel mondo, per la new-hit Hold me closer. Basti pensare che nella classifica italiana Italy iTunes Top Songs, il cantante e musicista britannico e Britney Spears debuttano alle ore 08:09 del 26 agosto 2022 alla #2, alle spalle di Caramello che resta alla #1 con Rocco Hunt, Lola Indigo e Elettra Lamborghini.

Britney Spears preoccupa i fan/ Lo sfogo social: "Sarò per sempre traumatizzata..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🅱️ritney 🇨🇱 Fans (@britneychilefans)

Nel frattempo, Hold me closer è disponibile anche su Spotify Global, dove già vanta un nuovo ed importante traguardo per sir Elton John e la leggendaria Britney Spears. Hold me closer è infatti indicata alla #1 nella Pop-Up playlist con oltre 6 milioni di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🅱️ritney 🇨🇱 Fans (@britneychilefans)

Il messaggio commosso di Britney Spears, destinato a Elton John

In un intervento registrato su Facebook, intanto, Britney Spears ha rilasciato un primo commento a caldo rispetto al rilascio di Hold me closer, dicendosi grata ad Elton John per la fiducia riposta in lei nella collab, che rappresenta un booster di rinnovato ottimismo per riprendere in mano il suo destino: “Okay, perfetto, la mia prima canzone dopo 6 anni !!!! È dannatamente bello che stia duettando con uno degli uomini più eleganti del nostro tempo… Elton John!!!! Sono un po’ sopraffatta … è una bella responsabilità per me!!! Sto meditando di più e sto imparando che il mio spazio è prezioso!!! Sto imparando che ogni giorno è una tabula rasa per cercare di essere una persona migliore e fare ciò che mi rende felice … sì, scelgo la felicità, oggi. Mi dico ogni giorno di lasciar andare l’amarezza e la ferita e cercare di perdonare me stessa e gli altri per ciò che potrebbe essere stato doloroso. Voglio essere senza paura come quando ero più giovane e non essere così spaventata e impaurita. Prego che ci sia effettivamente verità nello Spirito Santo e spero che lo spirito sia anche con i miei figli!!! Sì… oggi scelgo la felicità e la gioia !!!”.

Britney Spears, il ritorno é con Hold me closer ft.ing Elton John/ La conferma di lei

Su YouTube, il canale di Elton John ha caricato per la gioia dei fruitori di musica un animated-visual-video di Hold me closer, dove il baronetto del pop si fonde con la Santa con il suggestivo lancio missilistico da un prato roseo, dove emergono i simboli rappresentativi dei due artisti nel loro duetto: un razzo e una rosa.













© RIPRODUZIONE RISERVATA