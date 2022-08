Britney Spears, il ritorno con Elton John é Hold me closer/ La conferma del duetto

Britney Spears torna sulle scene, in duetto con Elton John: l’annuncio

Britney Spears e Elton John si preparano per il grande duetto tanto atteso dai loro fan! Ebbene sì, due settimane dopo l’annuncio di Veriety, secondo cui le due popstar di fama internazionale hanno registrato in studio una collab per un remix sulle note di una vecchia canzone del baronetto del pop e datata 1972, “Tiny Dancer”, la realizzazione del duetto é stata confermata dai beninformati come il sito-web Breatheheavy.com e dall’ereditiera Paris Hilton – che si é detta piacevolmente sorpresa dalla creatura musicale delle due popstar.

L’imminente rilascio del duetto di Britney Spears e Elton John é previsto per il 19 agosto 2022, salvo cambiamenti repentini, e porta il nome di “Hold me closer“, stando alle ultime indiscrezioni circolanti in rete rispetto alla “big surprise” che le due popstar stanno preparando per i loro fandom.

Per la reginetta del Pop, Britney Spears, Hold me closer rappresenta il ritorno sulle scene musicali a distanza di 6 anni dall’inizio della sua pausa dalla musica, e quindi dal rilascio dell’ultimo album di studio dal titolo Glory.

Britney Spears e Elton John: gli indizi che confermano il duetto

La “Santa del Pop” é reduce da una battaglia legale vinta in Tribunale, quando lo scorso novembre 2021 una sentenza della Superior Court di Los Angeles l’ha liberata dalla conservatorship, l’istituto giuridico che la giudicava incapace di agire in nome e per conto di se stessa, e per cui era vincolata ai tutori, tra cui il padre Jamie Spears, una “tutela abusiva” della sua libertà e del suo patrimonio – a detta della popstar americana.

Ma ora la musica sembra essere cambiata per Britney Spears. Elton John sembra aver lui stesso confermato il tanto vociferato duetto con la reginetta del pop via social, con un post che immortalerebbe una sorta di assaggio della cover del singolo prossimamente in uscita “Hold me closer”: si tratta di un’immagine che immortala il titolo della canzone Hold me closer, stilizzato con una rosa che simboleggerebbe Britney Spears (la “Santa” é solita usare l’emoticon di una rosa a corredo dei suoi post, via social) e un missile, che invece rappresenterebbe il “Rocket man” -come lui stesso si definisce in bio su Instagram- sir Elton John. Insomma, l’attesa sta per finire, e il tanto chiacchierato rilascio del duetto si fa sempre più vicino.

