Britney Spears, l’ultimatum allo showbiz: “Non farò la vittima di Baby One More Time”/”Cosa farebbe J.Lo?”

Britney Spears si sfoga contro lo showbiz: si ritira dalla musica, nel mezzo della collaborazione con Elton John? Riaffiorano i peggiori anni della conservatorship

Reduce dalla vittoria della battaglia legale contro la conservatoship, la tutela di cui si sentiva prigioniera, e il rilascio del nuovo singolo Hold me closer che la vede giocare il ruolo di featuring con Elton John, Britney Spears torna a raccontarsi via social, in uno sfogo che suona come un ultimatum al mondo dello star-system, dove riaffiora la denuncia di quanto subito dalla famiglia. Riattivatasi su Instagram, la “Santa del pop” -che a Las Vegas vede ogni 5 novembre celebrarsi una giornata festiva in suo onore per il contributo all’intrattenimento della città del peccato che l’ha resa Santità dell’entertainment, il BRITNEY Day, dopo i sold-out del residence show Britney: Piece of me lasvegasiano, ha postato una serie di nuovi stati dove trapela il suo Mood in stato “rebellion”. “Ma nella ribellione c’é una scintilla di verità”, canta Britney Spears in una delle sue canzoni inedite dal titolo Rebellion, un aforisma che sembra sposare le vibes dei nuovi sfoghi della popstar sul turbolento vissuto degli ultimi 14 anni, dove dal 2008 al 2021 é stata vincolata alla conservatorship ( l’istituto giuridico che riteneva Britney Spears incapace di agire e che la sottoponeva alla tutela dei tutori, “una tutela abusiva della libertà e del patrimonio” come spiegava lei in una recente udienza in Tribunale, prima di liberarsene con la sentenza emessa nel novembre 2021 dal giudice Brenda Penny).

Sanremo 2023: Gigi D'Alessio e LDA insieme/ Amadeus chiede Britney Spears ospite

“Dopo 14 anni passati con gli altri che mi dicevano cosa dovessi fare – sono rovinata- ma quella parte non é il peggio, se non il fatto che la mia famiglia mi abbia rinchiusa in quel posto per quattro mesi – tuona Britney Spears tra le righe del nuovo messaggio di sfogo, alludendo al trattamento dello showbiz e ai Tso stabiliti con la complicità della famiglia-. Gesù Cristo f*, mi piacerebbe vedere se qualcuno osasse chiedere a Jennifer Lopez di restare seduta 8 ore al giorno per 7 giorni su 7, senza una macchina, con la security che per 5 anni mi dice alla porta che non puoi uscire di casa per 4 mesi. Nessuna porta chiusa per la privacy, e starmi a guardare mentre mi cambio e/o faccio la doccia, e non i sei litri di sangue ma 6 fiale di sangue che arrivano da riempire ogni fottuta settimana, togliermi le medicine giornaliere e drogarmi con il litio (allude ad uno psicofarmaco), mi piacerebbe proprio vedere se il team management chiedesse a Jennifer Lopez ciò che é stato chiesto a me. Che ca* pensate che lei farebbe? La sua famiglia non permetterebbe mai di fare ciò che é stato fatto a me. Ma veramente, dopo 14 anni é troppo tardi… Dopo tutte le umiliazioni… Preferisco tenere il cul* nella mia piscina anziché fare parte dell’intrattenimento”. Lo sfogo che suona tanto come un vero e proprio ultimatum lanciato al mondo dell’intrattenimento, per la serie “o con o senza di me”, prosegue: “La verità é una fottuta “Bxxch”. Non ho intenzione di giocare il ruolo della vittima di Baby One More Time (il suo iconico primo singolo al debutto nella musica e dal successo mondiale). Sono certa che i musicisti di spessore penseranno che io sia qualcosa di orribile con questo messaggio, ma quando sembro cattiva in realtà sono peggiore. Fottet*vi!”.

Britney Spears piange mentre balla/ Lo sfogo vs. haters: "Non é esaurimento, stro***"

Le reazioni social all’ultimatum allo showbiz di Britney Spears, nel mezzo della collab con Elton John

Un messaggio pregno di dolore quello di Santa Britney Spears, ma c’entra la collaborazione con Elton John? Il baronetto del pop ha voluto fortemente la popstar americana al suo fianco sulle note del nuovo singolo Hold me closer, che é debuttato alla #1 nella classifica iTunes di oltre 40 Paesi e alla 1 nella chart iTunes mondiale, iTunes Worldwide Top Song. A quanto pare lo sfogo non é contro il Rocket-man, il missile che si fonde con la rosa nel lyric-video che anticipa il video ufficiale di Hold me closer -di cui Elton John ora posta via social un piccolo teaser in anteprima assoluta. Tant’é che Britney Spears tiene sul suo profilo Instagram gli stati promozionali del featuring. A quanto pare, quindi, il resto dello showbiz, le starebbe troppo stretto e probabilmente non intenderebbe tornare sul palco, almeno non per il momento, se non alle sue condizioni. Forse la cantante subisce ancora gli strascichi della tutela legale a cui é stata vincolata per quasi 14 anni e la sua salute psicofisica non é ancora del tutto ripresa, ma certo é che la canzone realizzata con Elton John sia un capolavoro indiscusso che fonde il genere che ha contraddistinto la Britney Spears degli ultimi anni, la dance pop music, e l’elemento più rappresentativo di Elton John, il piano, in un suono Piano dance pop.

Jennifer Lopez e Ben Affleck già in crisi/"Lei corre ai ripari con la sala-giochi..."

Tra le annesse reazioni social, il popolo del web appare diviso, tra il fandom che sostiene la popstar americana al grido unanime del messaggio aggregante “Britney Spears non vuole tornare a fare showbiz e io lo rispetto” e gli haters, che tuonano “cosa significa che menzioni le colleghe, cosa c’entrano loro con quello che hai subito? Ti hanno supportata nella lotta, basta”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA