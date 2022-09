Britney Spears, nuove #1 Billboard con Elton John/ “Non sono per niente pazza!”

Elton John e Britney Spears: il duetto con Hold me closer é un successo mondiale

Elton John e Britney Spears tornano a svettare nelle principali classifiche musicali del momento -tra cui le Billboard Chart, Digital Song Sales e Hot Dance/Electronic Songs – e lo fanno in formato duo magico, sulle note del nuovo singolo Hold me closer. Dopo 6 anni di pausa dalle scene, la reginetta del pop ha accettato l’invito del baronetto a unire le forze in una collaborazione musicale per il remix della hit di sir John datata 1971, Tiny Dancer, una fusione tra la “rosa” e il “razzo”, simboli rappresentativi degli elementi Britney Spears e Elton John in musica.

Hold me closer é la perfetta fusione tra il Pop Piano Rock di Elton John, il cui principale elemento é il pianoforte, e lo stile dance Epic pop che ha contraddistinto il fenomeno iconico di Britney Spears che ha ispirato generazioni di artisti e fruitori di musica negli ultimi anni, e non a caso ora si conquista importanti riconoscimenti. Una vera rivincita personale per Britney Spears, dopo i 13 anni di battaglia legale che l’hanno vista combattere per la riconquista della libertà dopo che nel 2008 finiva sottoposta alla conservatorship, istituto giuridico per cui era ritenuta incapace di agire in nome e per conto di se stessa e per la quale lei era vincolata al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spear. Una tutela legale che la “Santa del pop” ha definito in tribunale “abusiva” della libertà e del patrimonio. Nell’attesa del rilascio del video musicale che vede i fan del duo impazienti, Hold me closer ottiene la #1 su iTunes in oltre 40 Paesi nel mondo e la #1 nella classica iTunes mondiale, la Worldwide iTunes Song chart, e non é tutto. Oltre ad un numero esponenziale di ascolti complessivi segnato al debutto su Spotify Global, Hold me closer raggiunge nella prima metà di settembre 2022 una nuova importante vetta in classifica.

Hold me closer debutta alla #1 nella Digital Song Sales e Hot Dance/Electronic Songs

Mentre debutta alla #6 nella Billboard Hot 100, ovvero la principale classifica musicale statunitense dei singoli più venduti, il singolo della rosa e il razzo svetta alla #1 nella neonata classifica Billboard, Hot Dance/ Electronic Songs, classifica che accoglie le canzoni elettro- dance dalla maggiore influenza, datata 10 settembre. Ed é la terza canzone nella storia della neonata classifica istituita nel gennaio 2013, a svettare direttamente alla #1 al debutto, dopo Stupid Love di Lady Gaga e Falling Back di Drake nel luglio 2022. E le sorprese non finiscono qui. Perché, in data odierna 10 settembre 2022, Hold me closer spopola inoltre alla #1 nella sezione Digital Song Sales chart Billboard, che accoglie i singoli con il maggior volume di vendite digitali.

Nelle ultime ore, intanto, Elton John ha commosso il popolo del web con un sentito e commosso tweet dedicato al ricordo della Regina Elisabetta II del Regno Unito, Italiana del Nord e i reami della Commonwealth, spirata all’età di 96 anni. “Ci ha guidato negli anni più luminosi e in quelli più bui”, ha scritto il baronetto del pop, in ricordo dell’amica monarca costituzionale e connazionale. Dall’altro canto, Britney si fa notare in rete con un video che la immortala alle prese con delle movenze di danza hip hop mentre é in tenuta casalinga: “Sono solo la ragazza di casa che tutti conoscono- si legge nella caption del post-. Niente sedersi per 10 ore sulla sedia, 7 giorni su 7 a settimana. Non ho più paura..Ragazzi, sapete cosa? Non sono per niente pazza o pericolosa! Ragazzi di classe… Continuate a sorridere”. Insomma la “Santa del pop” dimostra di non avere più paura del giudizio critico dell’occhio pubblico. Sarà l’era giusta per la “Santa” Britney Spears di liberarsi in toto della sua disistima e del timore dei pregiudizi? Chissà.

