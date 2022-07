Britney Spears, ritorno in musica?/ Spunta il duetto con Elton John, Tiny Dancer

Britney Spears prossima al ritorno in musica?

Manca poco all’atteso ritorno sulle scene musicali di Britney Spears, o almeno questo è stando a quanto si apprende nell’ultimo periodo dai giornali e portali web d’informazione sul conto della regina del pop. Reduce dal matrimonio con il personal trainer persiano, Sam Asghari, a sei anni dal via alla sua pausa dalla mysica la “Santa del pop” è indicata dai beninformati del gossip come principale candidata al ruolo di performer del prossimo Super Bowl 2023 (12 febbraio 2023), ma non solo. Secondo una fonte insider di Page Six, Sir Elton John, baronetto del pop di risonanza mondiale, ha a quanto pare avanzato una proposta musicale di prestigio alla popstar americana, la quale si è da pochi mesi liberata dalla conservatorship, l’istituto giuridico che la giudicava incapace di agire in nome e per conto di se stessa e per cui lei era vincolata al volere dei tutori legali, tra cui il padre Jamie Spears.

La conservatorship, che Britney in tribunale ha recentemente bollato come “una tutela abusiva” della sua libertà e del suo patrimonio, cominciava per la Spears nel 2008, l’anno successivo al 2007 dove Britney si rasava i capelli a zero e sembrava finire nel circolo vizioso della depressione – per l’eccessiva attenzione mediatica che si registrava su di lei, in primis per il matrimonio con il padre dei figli Jayden James e Sean Preston, Kevin Federline, rivelatosi fallimentare- per poi cessare nel 2021.

Britney Spears featuring Elton John: le indiscrezioni sul nuovo duetto in Tiny dancer

A quanto pare Britney Spears, ormai una donna libera, ha accettato di duettare con Elton John, in quanto da sempre una grande fan della musica del baronetto del pop, che vanta una carriera costellata di grandi successi, tra cui la ballad Sorry Seems to be the hardest word realizzata anche in duetto con i Blue. Britney e Elton John duetteranno -a detta del gossip del momento- sulle note di Tiny Dancer, famosa canzone del cantante risalente al 1971. Secondo le indiscrezioni in circolo si tratta di una nuova collaborazione dei due artisti sulle note di un remix del brano storico, che sarebbe pronto in quanto registrato in segreto, in uno studio di Beverly Hills. Il duetto si candiderebbe ad essere eletto come la hit dell’estate 2022.

