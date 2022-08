Britney Spears sta male?/ Il nuovo post preoccupa i fan: “E’ un allarme rosso?”

Britney Spears, periodo difficile per la cantante, nuovo post enigmatico su Instagram. E i fan…

L’ultimo post di Britney Spears sta preoccupando seriamente i follower della cantante. Il suo profilo Instagram continua a lanciare segnali sospetti circa le sue effettive condizioni di salute (mentale). Tantissimi post prima pubblicati e poi cancellati, come quello contro la Chiesa cattolica, in cui Britney Spears si rivela confusa e spietata. La cantante, come se non bastasse, ha iniziato ad alternare scatti hot a balletti ripetitivi e scontati, alimentando i dubbi di chi le vuole bene. I fan sono profondamente allarmati perché Britney è arrivata a condividere un riquadro rosso che secondo molti rappresenterebbe un segnale di pericolo da non sottovalutare.

Britney Spears sta male? Fan preoccupatissimi dopo il suo ultimo post: “Sta lanciando un SOS”

Tra i più fiduciosi e ottimisti rimbalza l’idea che il post sia un indizio per un nuovo progetto discografico. Ma in tanti credono che invece il suo messaggio rappresenti una richiesta di aiuto. “Che sia un SOS?“, si chiede qualche utente web. “Possiamo controllare che questa povera donna stia veramente bene?! Mi sento così inutile e non riesco a immaginarmi come possa sentirsi”, il commento amareggiato di un altro internauta. Commenti come questi si decuplicano a proposito di Britney Spears: “Penso proprio che stia lanciando un allarme rosso. Non penso che Britney stia bene”.

