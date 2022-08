Britney Spears svetta alla #1 su iTunes Italia/ Amadeus la ospita a Sanremo 2023?

Britney Spears torna alla #1 su iTunes Italia: il successo di Hold me closer é mondiale

Britney Spears é tornata a dominare le classifiche iTunes del mondo intero con il rilascio del nuovo singolo di Elton John e dal titolo Hold me closer, che la vede protagonista di quello che si preannuncia essere il duetto del 2022-2023. Il baronetto del Pop ha voluto fondersi in musica con la “Santa di Las Vegas” sulle note di un remix della sua hit datata 1971, Tiny Dancer, che ora fa incetta di #1 su iTunes e non solo. Hold me closer, a poche ore dal rilascio avvenuto in data 26 agosto 2022, già conta oltre 1 milione di stream complessivi su Spotify Global e una moltitudine di #1 nella classifica iTunes di molti Paesi nel mondo, come l’Italia.

Ebbene sí, la classifica iTunes Italy Top Songs accoglie la new-entry Hold me closer alla #1, e vede il duetto di Elton John e Britney Spears scalzare dalla prima posizione Caramello, la hit estiva di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indico. Un nuovo ed importante traguardo che la reginetta del Pop si aggiudica nel Bel Paese e che potrebbe convincere la cantante americana a fare rientro in Italia, per promuovere con il baronetto del pop il duetto del momento. E si fa sempre più incessante, non a caso, la voce secondo cui la produzione del Festival di Sanremo facente capo al direttore artistico e conduttore Amadeus stia pensando all’ingaggio di almeno due popstar di risonanza mondiale per la il ruolo di ospiti d’eccezione del Festival, e queste sarebbero e Britney Spears e Lady Gaga.

Dal momento che 6 anni dopo l’inizio della sua pausa dalla musica, Britney si é resa protagonista del duetto con Elton John, Amadeus potrebbe optare per una manovra volta al risparmio e ospitare la reginetta e il baronetto del pop, tagliando fuori dal suo quarto Festival, la preannunciata papabile special-guest Lady Gaga, o in alternativa accogliere i summenzionati tre artisti internazionali, e non badare a spese in termini di cachet. Con la #1 conseguita su iTunes Italia, si fa sempre più probabile che la Santa del Pop possa ricevere un invito da parte del deus ex machina di Sanremo a salire sul palco del Teatro Ariston, a diversi anni di distanza dalla sua ospitata sanremese storica registrata con la performance piano e voce di I’m not a girl not yet a woman per il Festival condotto da Pippo Baudo nel 2003, e quindi a 20 anni dall’apparizione tv sanremese dell’americana nel piccolo schermo made in Italy.

Oltre a conseguire la #1 su iTunes Italy, Hold me closer segna intanto il grande ritorno ai vertici delle classifiche iTunes di altri 33 Paesi nel mondo, tra cui USA, Regno Unito, Messico, Cile, Australia, Brasile, Canada.











