Britney Spears: via da Instagram, dopo l’addio alla musica/ É giallo sul ritiro dalle scene: fan preoccupati!

Britney Spears lascia la musica in definitiva? Il gesto social insinua il dubbio sull’addio alle scene

Nelle ore segnate dall’addio social alla musica di Britney Spears, i fan temono il peggio per la reginetta del pop, anche nella ipotesi di un gesto choc nel mezzo di una possibile crisi. Il 2024 ha un inizio amaro per la Britney Army, schiere di fan di Britney Spears che formano una vera e propria armata di supporto e amore a beneficio e pronta difesa in favore alla bionda cantautrice statunitense dagli occhi neri. La star preoccupa non poco gli internauti nel web, non solo i fan. Questo, dal momento che al messaggio lanciato su Instagram, dove via post lei replica al gossip su un suo preannunciato ritorno alla musica smentendolo al grido di “non tornerò nell’industria musicale”, ora seguirebbe l’addio di Britney Spears al re dei social.

É ormai disattivato, il profilo ufficiale di Britney Spears, e la stessa cantante potrebbe aver scelto di tenersi lontana dal social dopo aver lanciato il messaggio più dibattuto del momento per influenza nel web su scala global. Una scelta, quella di prendere le distanze da Instagram, che i fan attenzionano come il possibile segno di una sospetta crisi personale e artistica di Britney Spears, anche nel rischio di un eventuale nuovo meltdown psicofisico.

Nel frattempo, intanto, una compagine del fandom di Britney Jean Spears sostiene che lei sia da ritenersi protagonista di uno sfogo dalla conclusione affrettata e temporanea, quella di non tornare nell’ industria musicale, e non di un vero comunicato di addio alla musica. Anche perché nel post finito virale lei svela di essersi lanciata come ghostwriter di canzoni per terzi artisti negli ultimi anni e Rolling Stone conferma la trattativa avviata per il tanto vociferato comeback. Nel dettaglio, come ripreso dal giornale sulla base di una voce insider vicina a lei il team di lavoro e management si sarebbe avviato in trattativa nell’intento di convincere Britney Spears al ritorno, per il rilascio di nuova musica.

Avviata la trattativa per un nuovo album di Britney Spears: l’indiscrezione

“Stanno cercando di invogliarla a fare musica…a quanto pare lei non sarebbe alle prese con delle registrazioni, ma le starebbero proponendo delle canzoni già pronte”.

Il team di lavoro includerebbe tra le collaborazioni possibili con Britney Spears Julia Michaels e Charli XCX come autori, il producer di artisti del calibro di Sam Smith , Cirkut, e alcuni of collaboratori dall’album Glory, incluso Jason Evigan. Evigan ha lavorato in “Man on the Moon” e “Liar” per l’ultimo album di Britney Spears, datato 2016.











