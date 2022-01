Broccolo/ “Informazione covid? Alcuni colleghi poco equilibrati, io cerco la verità”

Il professor Broccolo, docente di microbiologia presso l’università Bicocca di Milano, è stato ospite stamane negli studi del programma di Rai Uno, Storie Italiane, e nell’occasione ha commentato le notizie dell’ultime ore, circa il fatto che numerosi virologi starebbero spingendo affinchè venga eliminato il classico bollettino quotidiano: “I numeri andrebbero dati sulla media settimanale, giorno per giorno hanno poco significato – spiega Francesco Broccolo che poi ha precisato – ci troviamo in un momento di pandemia mista, abbiamo sia la variante Omicron che la Delta e questo che cosa implica? Abbiamo una variante molto aggressiva che è la Delta, molto virulenta, ospedalizza moltissimo, e abbiamo una variante Omicron molto trasmissibile ma ospedalizza molto poco, circa il 54 per cento in meno. Gli ultimi lavori dimostrano che è molto poco aggressiva”.

E ancora: “E’ difficile gestire una pandemia con due virus completamente diversi, anche dal punto di vista farmacologico hanno bisogno di farmaci diversi. la Omicron si tratta con un farmaco specifico, la Delta con un altro, e questo porta ad una difficoltà di gestione a livello ospedaliero e gli interventi chirurgici hanno una riduzione del 50/80 per cento come riportano i giornali stamane”.

IL PROFESSOR BROCCOLO: “L’INFORMAZIONE E’ MOLTO COMPLICATA IN QUESTO MOMENTO”

Sull’informazione in periodo di covid, il professor Broccolo ha spiegato: “L’informazione è complicata in questo momento soprattutto quando ci si trova a dialogare con opinionisti e colleghi che di fatto non mantengono troppo l’equilibrio. E’ difficile farla in modo equilibrata, a volte preferisco tacere anzicbè rispondere o entrare a gamba tesa in alcuni talk show, è davvero difficile in questo momento. E’ vincente dare un’informazione più sincera e obiettiva possibile. Ho manifestato dubbi e perplessità solo per far capire da casa la realtà e la verità”.

