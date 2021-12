“Variante Omicron? 2 terzi in meno di ricoveri”/ Broccolo: “Ma è molto trasmissibile”

Francesco Broccolo, virologo dell’Università Bicocca di Milano, è intervenuto a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, parlando della situazione connessa alla pandemia di Coronavirus nel nostro Paese. “Su varianti Delta e Omicron si fa confusione. Dal punto di vista clinico non ci si ammala gravemente, però ci si può infettare. I test antigenici sono negativi ma i molecolari positivi? Il test antigenico ha una sensibilità limitata e non conferisce la certezza della mancata infezione. Fatevi un test molecolare per avere la certezza”.

FRANCESCO BROCCOLO: “OMICRON FORTEMENTE TRASMISSIBILE, IN VALORE ASSOLUTO NON SAPREMO COSA CI DARÀ”

La variante Omicron fino a due settimane fa, ha evidenziato il professor Francesco Broccolo, dava una manifestazione clinica più leggera in Africa, dove però la popolazione è giovane. I dati provenuti dalla Scozia negli ultimi giorni, rivelano che “Omicron dà i 2 terzi in meno di ospedalizzazione, ma è comunque fortemente trasmissibile. In valore assoluto non sappiamo cosa ci darà, perché potrebbe comunque generare numeri importanti nelle terapie intensive”. Tuttavia, secondo Broccolo, “questa minore virulenza potrebbe stare a significare che il Covid sta cercando di diventare endemico e quindi di andare verso una malattia più simile a un’influenza e a un raffreddore”.

