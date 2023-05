BRUNETTE “FUTURE LOVER”, ARMENIA/ L’Eurovision le darà il successo di Rosa Linn? Il web la elogia

Brunette, esponente dell’Armenia, è la diciassettesima artista ad esibirsi in questa finale dell’Eurovision Song Contest 2023. La giovane cantante è supportata da una coreografia suggestiva sul palco di Liverpool nella sua ‘Future Lover’. L’artista ha iniziato a cantare all’età di quattro anni. Inoltre fa parte del gruppo musicale Those Girlz. Nel 2019 Brunette debutta nel mondo della musica dopo aver pubblicato il suo singolo Love the Way You Feel, realizzato in collaborazione con l’organizzazione non-profit Nvak Foundation. Nel febbraio 2022 ha pubblicato le canzoni Smoke Break e Gisher, seguiti da Bac kapuyt achqerd.

“Vediamo se ripercorrerà le orme di Rosa Linn” è il commento di Gabriele Corsi dopo l’esibizione dell’artista armena, che lascia poi spazio alla Moldavia con ‘ Soarele şi Luna’. Il web italiano elogia l’esibizione dell’artista armena oltre a scherzare sull’altezza di Brunette. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Brunette dell’Armenia con “Future Lover” alla finale dell’Eurovision 2023

Brunette con “Future Lover” è la rappresentante della Armenia nella finale dell’Eurovision Song Contest 2023: sarà lei la vincitrice? La cantante classe 2001 è stata scelta per rappresentare l’Armenia durante la 67esima edizione della kermesse canora internazionale e durante la seconda semifinale la sua performance non è passata affatto inosservata. La sua bellezza e la sua presenza sul palcoscenico della Liverpool Arena hanno incantato telespettatori e giurati, visto che la la giovanissima cantante si è conquistata uno dei 10 posti disponibili per accedere alla finale dell’Eurovision 2023.

Classe 2001, Brunette ha debuttato giovanissima nel mondo della musica a soli 18 anni con il singolo “Love The Way You Feel”, realizzato con l’organizzazione non-profit Nvak Foundation. Successivamente ha inciso diversi singoli tra cui: Gisher, Smoke Break e Bac Kapuyt Achqerd.

Brunette innamorata dell’Eurovision 2023: “per me è come una famiglia. È veramente accogliente, è così divertente, pazzo… e ti fa sentire così a casa”

Tutti gli occhi dell’Armenia sono su Brunette che con “Future Lover” rappresenterà il paese nella finale dell’Eurovision 2023. La giovane cantante, intervistata dalle pagine di Eurovisionin.com, ha raccontato cosa significa e rappresenta per lei la kermesse canora conosciuta in tutto il mondo: “per me è come una famiglia. L’Eurovision è veramente accogliente, è così divertente, pazzo… e ti fa sentire così a casa”. Parlando poi del brano in gara “Future Lover” in cui parla di un futuro amore ha sottolineato cosa è importante per un futuro artista: “devi concentrarti su se stesso, devi avere una certa connessione interna col tuo cervello e concentrarti su ciò che stai facendo. E devi farlo con onestà soprattutto, perché quando sei onesto, le persone lo vedono e amano ciò. L’onesta è la migliore chiave per il successo”.

Infine sulle sue ispirazioni musicali ha precisato: “la mia più grande ispirazione sia Rihanna. Lei è un’icona, sì, la amo. Quando la vedo esibirsi, è un fuoco. Quando si esibisce, il palco è suo. Questo è anche importante per chi vuole fare l’artista. Devi infiammare il palco e andare”.











