Bruno Arena dei Fichi d’India, come è morto/ L’aneurisma e il lento peggioramento

Bruno dei Fichi d’India, è morto nelle scorse ore, all’età di 65 anni. Il noto attore comico si era ritirato dalle scene per via di un malore, un aneurisma che nel 2013 compromise le sue capacità motorie, e che evidentemente lo ha portato lentamente a spegnersi. L’aneurisma, in gergo scientifico consiste in una dilatazione anomala e permanente della parete arteriosa o venosa, a seguito di un trauma o di un’alterazione che indebolisce la stessa, così come riposta issalute.it. Quando questa dilatazione raggiunge dei livelli critici, il vaso può arrivare a rompersi dando quindi luogo ad una emorragia interna che può provocare la morte.

Bruno Bolchi è morto/ Maciste aveva 82 anni, fu la prima figurina Panini

Bruno Arena dei Fichi d’India non morì dopo l’aneurisma che lo colpì nove anni fa, ma come detto sopra subì delle conseguenza fisiche molto importanti. L’artista venne infatti operato d’urgenza e riuscì a rimanere in vita, iniziando però un lunghissimo percorso di riabilitazione, durato diversi mesi: al termine dello stesso Bruno si ritrovò in sedie a rotelle, con la sensibilità persa in diverse parti del corpo. A dare notizia della sua morte è stato l’artista e amico di Bruno, Paolo Belli, che attraverso la propria pagina Facebook ha condiviso uno scatto accompagnato dalla scritta “Ciao grande amico”.

Giancarlo Beltrami, ex ds dell'Inter, è morto/ In nerazzurro per 16 anni

BRUNO ARENA DIE FICHI D’INDIA COME E’ MORTO: L’ULTIMA FOTO DELLO SCORSO AGOSTO

La carriera di Bruno Arena è stata senza dubbio luminosa, ma nel contempo segnata da alcuni drammatici eventi fisici, a cominciare dal gravissimo incidente automobilistico del 1984 che lo costrinse a diverse operazioni chirurgiche, lasciandogli evidenti cicatrice sul capo, e soprattutto una perdita parziale della vista da un occhio.

Da buon comico, comunque, Bruno Arena dei Fichi d’India non si dimenticò mai dei suoi problemi, sdrammatizzando ad ogni spettacolo con varie battute riguardanti la sua “bruttezza”. Lo scorso mese di agosto, il suo storico partner Max Cavallari, aveva pubblicato una foto di loro due,, con Bruno in carrozzina e visibilmente provato.

Louise Fletcher, morta attrice 88enne/ Oscar per "Qualcuno volò sul nido del cuculo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA