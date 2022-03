Bruno Fabbri, chi è il concorrente a Pechino Express 2022/ Il medico, autore de “Il sesso come sport”

Chi è Bruno Fabbri, in gara con l’amico Alexander Schwarzer

E’ iniziato Pechino Express 2022. Tra i nuovi concorrenti spicca Bruno Fabbri. In coppia con Alex Schwazer, il medico sportivo compirà un lunghissimo ed intenso viaggio. In attesa di poterlo vedere gareggiare insieme ai suoi compagni di viaggio, scopriamo qualche cosa in più su di lui. Bruno Fabbri è nato in provincia di Pesaro il 17 Settembre del 1958. Terminati i suoi studi classici presso il liceo della città di Fano, si è iscritto al Conservatorio di Musica. Ed, in seguito, ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia nel 1983. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ancora prima di intraprendere la carriera sportiva, abbia insegnato musica nei licei. Da come si può chiaramente comprendere, le passioni di Bruno Fabbri sono principalmente due: lo sport e la musica. Ma non è affatto finita qui. Il medico sportivo, infine, è anche autore di un libro, ‘Il sesso come sport’.

Bruno Fabbri, da Fano alla Nazionale Pugilistica

Bruno Fabbri nasce per la precisione a Mondavio e attualmente ha 63 anni. Per tutta l’infanzia e l’adolescenza vive nel paese più noto della provincia di Pesaro Urbino, ovvero Fano. Si diploma al liceo classico Nolfi dello stesso comune marchigiano e frequenta poi il Conservatorio Musicale Rossini di Pesaro. Nel 1977 si trasferisce a Bologna per iniziare gli studi di Medicina e Chirurgia all’università; nel 1983 si laurea, e successivamente si specializzerà nella Medicina dello Sport. Seguirà per anni la Nazionale Pugilistica Italiana, l’antidoping e collaborerà con l’FMI e l’ACI. Dal 1 marzo 2020 rientra a Fano per godersi la pensione. Bruno Fabbri è sicuramente uno dei favoriti di quest’edizione di Pechino Express, dal momento che gareggerà con l’amico Alex Schwarzer, marciatore medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008.

