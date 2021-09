Bruno Torrisi, ex marito Donatella Finocchiaro/ Un amore nato a teatro

Bruno Torrisi è l’ex marito di Donatella Finocchiaro. I due attori si sono conosciuti alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Catania, dove si sono poi diplomati. Il loro matrimonio è durato qualche anno, poi si sono separati. Bruno Torrisi è legato alla compagna Marianna Cappellani, sorsano, con il quale ha avuto una figlia nel 2011. Mentre la Finocchiaro è diventata mamma di Nina nel 2014, dal regista e montatore Edoardo Morabito. “Quando ho divorziato dal primo marito, sono rimasta single quattro anni e non sono mai stata meglio”, ha confessato l’attrice siciliana qualche anno fa a Vanity Fair. Bruno Torrisi è famoso principalmente per aver recitato in film di mafia e in pellicole ambientate in Sicilia, come “Il commissario Montalbano”, “Paolo Borsellino”, “L’ultimo dei Corleonesi” e “Il capo dei capi”

La carriera di Bruno Torrisi

Bruno Torrisi ha interpretato il Questore Licata nella serie tv “Squadra antimafia – Palermo oggi”, a cui ha preso parte a tutte le stagioni dal 2009 al 2016. Il suo personaggio è apparso anche nello spin-off “Rosy Abate – La serie”, in onda dal 2017 al 2019. “Un po’ mi somiglia, non per coraggio, ma per il suo carattere intollerante nei confronti dell’ingiustizia, dell’arroganza e dell’ignoranza. Nella vita spesso sono più gioviale di Licata, mi piace ridere, a volte mi sono concesso delle trasgressioni, però alla fine, come Licata, amo le regole, e mi piace rispettarle“, ha detto a SuperGuida Tv parlando del suo celebre personaggio. In tv ha recitato anche nelle fiction “Carabinieri 6”, “R.I.S. 4”, “Un caso di coscienza 4” e molte altre. Torrisi è anche un attore di teatro, dove ha recitato più volte con il regista Armando Pugliese. Al cinema è apparso in “L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore nel 1995 e in “Perdutoamor” di Franco Battiato nel 2003.

