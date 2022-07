Bruno Vespa, applausi da Ucraina/ Trasmesso lo scontro con il russo Vladimir Solovyov

Bruno Vespa è diventato famoso in Ucraina: applausi al conduttore italiano dopo la messa in onda sul primo canale russo della puntata di “Porta a Porta” in cui era ospite il giornalista e direttore di Rossija 1 Vladimir Solovyov. Il video dello scontro televisivo, registrato lo scorso 22 giugno, è diventato virale anche nel Paese in cui attualmente si sta svolgendo il conflitto ed il comportamento del padrone di casa, che ha incalzato con alcune domande l’esponente moscovita, è stato apprezzato dalla popolazione.

In particolare, i media ucraini, riproponendo il cross-over, hanno elogiato il giornalista di Rai 1 per avere messo in difficoltà il suo interlocutore con alcuni quesiti relativi all’offensiva militare delle truppe inviate dal Cremlino sulla regione del Donbass. “Le azioni si stanno svolgendo in territori molto distanti da quell’area che Mosca dice di volere liberare”, ha sottolineato nel corso della trasmissione. “Voi state attaccando Kharkiv e il Sud fino ad arrivare a Odessa? Dove volete arrivare? Qual è l’obiettivo?”.

Bruno Vespa, applausi da Ucraina: il video dello scontro Vladimir Solovyov

Vladimir Solovyov, direttore di Rossija 1 vicino a Vladimir Putin, nel corso della puntata di “Porta a Porta” che ha portato Bruno Vespa ad essere applaudito anche in Ucraina, non è riuscito a ribattere, anzi ha riposto molto sommariamente agli interrogativi del conduttore italiano in merito ai reali obiettivi della guerra. “Fino alla Transnistria, a essere precisi”, ha detto prima di provare a cambiare discorso. Il giornalista di Rai 1 però non glielo ha permesso.

“Il tema in questione mi pare piuttosto interessante. Il vostro obiettivo è arrivare in Transnistria? Allora il Donbass non c’entra più niente. È una scusa. L’obiettivo è avere mezza Ucraina, volete toglierle il Mar Nero. Come può pensare che l’Ucraina possa mai accettare una cosa di questo genere? Pensa che noi italiani e noi occidentali, che aderiamo alla Nato, potremmo mai accettarlo? Francamente io direi di no”, questo il commento del conduttore italiano che lo ha reso famoso oltre i confini.

⚡”#Donbas is just an excuse! You want to take half of #Ukraine!” – the Italian TV host exposed the propagandist of the Russian Federation Solovyov during a live broadcast.#UkraineWarNews#StopRussia pic.twitter.com/kyToE8H8pr — U24 (@u24_news) July 8, 2022













