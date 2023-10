Bruno Vespa ultime notizie, come sta?/ “Devo starvi lontano, il Covid è venuto a trovarmi…”

Bruno Vespa, l’annuncio sulle sue condizioni: “Vi chiedo scusa, ma…”

Le ultime notizie riguardo Bruno Vespa hanno preoccupato non poco il panorama televisivo e giornalistico. Il conduttore, in una delle ultime puntate della trasmissione “Cinque Minuti” ha dovuto dirigere il programma direttamente da casa. E’ stato lui stesso a chiarire i motivi della scelta spiegando come sia maturata per questioni di salute; nello specifico, il giornalista – come riporta Fanpage – è risultato positivo al Covid. Bruno Vespa ha dovuto quindi optare per il collegamento da casa anche per la scorsa puntata di Porta a Porta.

Come anticipato, è stato proprio Bruno Vespa a spiegare i motivi del collegamento da casa al fine di rassicurare sulle sue condizioni di salute dopo essere risultato positivo al Covid. “Vi chiedo scusa ma dopo tre anni e mezzo di attesa, oggi il Covid è venuto trovarmi in forma leggera, ma devo stare lontano da voi”. Dunque, nonostante il virus, il giornalista ha fatto sapere di stare bene dato che la patologia non si è manifestata in forma aggressiva. Infatti, il conduttore ha portato avanti i suoi impegni televisivi con la consueta professionalità nonostante la lontananza dallo studio e il malanno in essere.

Bruno Vespa positivo al Covid, collegamento da casa anche a “Porta a Porta”.

Come sottolinea anche Fanpage, le condizioni di salute di Bruno Vespa sarebbero tutt’altro che preoccupanti. Il conduttore ha sottolineato di aver contratto una forma leggera del Covid; ed effettivamente anche durante la trasmissione “Cinque Minuti” è sembrato assolutamente in forma, salvo una voce leggermente provata dai sintomi dell’influenza. Il giornalista non ferma dunque i suoi impegni televisivi e ripeterà la conduzione da casa anche per la prossima puntate dei suoi programmi più seguiti.

Bruno Vespa, risultato positivo al Covid, è stato infatti presente – seppur in collegamento – anche nella puntata di ieri a Porta a Porta – mercoledì 11 ottobre, in onda dopo il finale di stagione di Morgane 3 – dopo aver inaugurato questa inconsueta tipologia di condizione in occasione del programma “Cinque minuti”. Non è noto quando il giornalista potrà finalmente tornare in studio per accogliere i suoi ospiti; l’auspicio è che possa rimettersi quanto prima, riprendendo il pieno delle sue forze per i prossimi impegni professionali e quotidiani.











