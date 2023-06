BTP Green: Mef pubblica le misure finanziate/ “Efficientamento, trasporti e ambiente”

Con un comunicato stampa pubblicato oggi, il Ministero dell’Economia e della Finanza ha pubblicato i dettagli degli investimenti fatti con i cosiddetti BTP Green nel 2022. Si tratta, concretamente, di cinque categorie di spesa che include tutta una serie di misure atte a favore la riduzione dell’impatto ambientale, incentivando un uso sempre più diffuso delle energie rinnovabili. Il valore complessivo che il Ministero ha reinvestito è stato pari ad 8 miliardi di euro, tutti entrati nelle casse dello stato grazie, appunto, ai BTP Green, ovvero alle emissioni di titoli di stato definiti “verdi”, nel solo 2022 e reinvestiti in spese pubbliche coerenti alla loro natura ambientalista.

BTP Green: quali misure ha finanziato il Mef

Insomma, grazie agli 8 miliardi di euro che il Ministero ha ricavato grazie all’emissione di BTP Green sono stati finanziati una serie di progetti pubblici coerenti alla riduzione dell’impatto ambientale italiano. Si parla di tre tipologie di spesa differenti, tra agevolazioni fiscali, spese in conto capitale e spese correnti, mentre l’analisi fornisce anche la ripartizione temporale delle spese per il quadriennio tra il 2019 e il 2022.

La voce principale degli interventi finanziati con i BTP Green, quasi in modo ovvio, ha riguardato l’efficienza energetica con un impatto pari al 47,5% del totale speso. Subito sotto si piazza poi la spesa che riguarda i trasporti pubblici, pari al 33% affluiti come investimenti in conto capitale (infrastrutture ferroviarie, elettrificazioni di tratte ferroviarie, realizzazione di nuove tratte di AV/AC, realizzazione di metropolitane) e come contribuiti a sostegno della mobilità personale. Per la tutela dell’ambiente, invece, è stato disposto il 10,9% del ricavato dai BTP Green, per aree marine protette, parchi e riserve naturali. Vi è poi, anche, un 5,1% delle risorse investite per la ricerca, un 2,9% investito nell’ambito della prevenzione e del controllo dell’inquinamento e, infine, uno 0,7% di spesa destinata agli incentivi per la produzione energetica da fonti rinnovabili.

