Buca gomme dei Suv perché “inquinano troppo ambiente”/ Londra, oltre 80 vittime

Una donna, a Londra, buca le gomme dei Suv perché “inquinano troppo l’ambiente”. Il fenomeno va avanti ormai da diverso tempo, tanto che nel recente periodo le vittime sono state oltre 80 e la diretta interessata non sembra intenzionata a smettere. Anzi, è disposta anche a fare i conti con la giustizia. “Quelle maledette auto inquinano tantissimo e sono stanca di respirare il loro gas di scarico: meglio sgonfiarli le gomme e lasciarle a terra”, ha affermato al Daily Mail come riportato dal Corriere della Sera.

La signora, la cui identità non è stata rivelata (ormai è conosciuta come “la killer dei Suv”), ha 62 anni, vive a Battersea ed è madre di tre figli. Nessuno è riuscita finora a fermarla. “Mi è anche capitato di essere affrontata da un uomo mentre mi accingevo a sgonfiare una ruota anteriore: ma me la sono cavata con un ragionamento che con faceva una grinza”, ha raccontato.

Buca gomme dei Suv perché “inquinano troppo ambiente”. La Polizia la grazia

È così che la signora che buca le gomme dei Suv nei quartieri chic di Londra perché “inquinano troppo l’ambiente” continua ad agire indisturbata, nonostante sia stata colta in flagrante diverse volte. La Polizia, come riportato dal Daily Mail, per il momento non sembrerebbe essere intenzionata a condannarla. Anche se ciò dovesse accadere, però, lei non si tirerà indietro. “Finché lo Stato non fa qualcosa, continuerò a sgonfiare le gomme!”, ha affermato.

La donna, tra l’altro, non è l’unica a compiere questi gesti che, seppure pro-ambiente, non sono certamente legali. Dietro di lei, infatti, c’è un vero e proprio movimento, chiamato “Estintori di pneumatici”, che si sta ampliando sempre di più. “Sgonfiare ripetutamente le gomme e incoraggiare gli altri a fare lo stesso trasformerà il piccolo inconveniente di una gomma a terra in un ostacolo gigantesco per la guida di enormi veicoli assassini per le nostre strade”, scrivono sul loro sito web per incentivare altri a comportarsi allo stesso modo.

