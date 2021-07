Buccini (Corriere)/ “Renzi-Centrodestra, asse va dal ddl Zan al Quirinale”

L’asse composto da Centrodestra e Matteo Renzi non si fermerebbe solo al ddl Zan secondo Goffredo Buccini. Intervenuto ai microfoni di Coffee Break, il giornalista del Corriere della Sera ha spiegato: «Facciamo un’operazione di verità: secondo me si scrive Zan e si legge Quirinale. Tutti gli schieramenti politici sono saltati, tutto si va scomponendo e ricomponendo, non solo i 5 Stelle. Il più grande riferimento dei progressisti era Conte, che doveva essere il federatore come Prodi. Rendiamoci conto di che svista politica totale avesse preso il Pd ed ereditato Letta. Dall’altra parte Renzi ha un’occasione straordinaria».

Goffredo Buccini ha poi aggiunto sul ruolo del leader di Italia Viva: «Per la strada del Quirinale manca un kingmaker, uno che dice “facciamo questo”. Ci vuole quel tizio lì che abbia un quadro di tenuta e di alleanze. Renzi, pur col 2-3% nei sondaggi, ha una capacità tattica che manca alla Destra. Le due cose combinate insieme stanno cominciando a produrre effetti che vanno ben oltre la vicenda della legge Zan. Tutte le materie etiche e di diritti civili sono rimaste l’unico terreno su cui il Parlamento si può confrontare, perché per il resto il Parlamento è stato espropriato e commissariato dal governo».

Goffredo Buccini si è poi schierato al fianco della legge sull’omotransfobia, mettendo in risalto un dettagli: «La legge Zan è difficile da fare passare così, ma è importante: dal 1996 tentiamo di avere una legge contro l’omofobia, il primo tentativo fu di Vendola. Sono passati 25 anni e ancora non ci siamo riusciti. Ci sono delle ridondanze: l’articolo 4 è ridondante rispetto alla Costituzione, che garantisce la libertà di espressione. L’articolo 7, che non vuole portare l’omosessualità nelle scuole ma che si parli di questo tema, si incastra con una parte di coscienza dei cattolici. Ci sono delle problematiche che possono rendere complicato portare a casa la legge contro l’omofobia – ha concluso Goffredo Buccini – per me questo compromesso va trovato».

