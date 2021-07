Renzi vs Fedez: “Ferragni banale su Ddl Zan”/ Rapper: “Fai pipì sugli italiani e…”

Acceso scontro a distanza tra Matteo Renzi e Fedez (con Chiara Ferragni) sul Ddl Zan. Un polverone generato da una storia pubblicata su Instagram dall’influencer più celebre dello Stivale, contenente una foto di Renzi e il seguente commento: “L’Italia è il Paese più transfobico di Europa. Ed Italia viva (con Salvini) si permette di giocarci su. Che schifo che fate, politici”. Inevitabilmente, queste parola non sono passate inosservate agli occhi del leader di Italia Viva, che quest’oggi ha inteso replicare sul suo profilo Facebook.

L’ex presidente del Consiglio, nel suo lungo testo, scrive di avere sempre difeso Ferragni da chi la criticava quando postava dagli Uffizi o da chi vorrebbe minimizzare il ruolo degli influencer e ha ribadito la volontà di farlo anche oggi, aggiungendo che “fa bene Chiara Ferragni a dire quello che pensa”. Solo che “da lei mi aspettavo qualcosa in più di una frasina banale e qualunquista. Dire che i politici fanno schifo è il mediocre ritornello di chi vive di pregiudizi. Da una persona che stimo mi aspetterei un confronto nel merito. Perché sapete chi fa davvero schifo in politica? Fa schifo chi non studia, chi non approfondisce, chi non ascolta le ragioni degli altri, chi pensa di avere sempre ragione”.

FEDEZ REPLICA A RENZI: “FAI PIPÌ IN TESTA AGLI ITALIANI E DICI CHE PIOVE”

Nel prosieguo del suo intervento social, Renzi ricorda di avere firmato la legge sulle unioni civili, mettendoci la fiducia, e “quella legge dura più di una storia su Instagram”. Rammenta altresì di aver preso insulti, di avere rischiato la vita del Governo, di essere sceso a compromessi. La politica, insomma, secondo Matteo Renzi “è serietà, passione, fatica: non è un like messo per far contenti gli amici. Se Chiara Ferragni vuole confrontarsi e approfondire, io ci sono. Ma sia chiaro: la politica, cara Ferragni, è un’attività nobile e non fa schifo”.

Renzi si è detto pronto a un dibattito pubblico con Chiara Ferragni, dovunque e con qualsiasi mezzo. A quel punto, a chiosare ci ha pensato la dolce metà dell’influencer, il rapper Fedez, che non ha usato mezzi termini per far pervenire la propria opinione all’ex premier su Twitter: “Stai sereno, Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendo loro che è pioggia”.



