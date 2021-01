Buffon deferito per bestemmia/ Domani sera però sarà in campo in Juventus Spal

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon è stato deferito per una bestemmia, nonostante questo domani sarà regolarmente in campo per la sfida di Coppa Italia contro la Spal. La Figc ha raccontato l’accaduto in una nota ufficiale: “Il Procuratore Federale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente a oggetto Notizie stampa in ordine ad una bestemmia pronunciata presumibilmente dal calciatore durante la gara di campionato del 19/12/2020. Ha così deferito lo stesso calciatore al Tribunale Federale Nazionale”. La spiegazione sottolinea come rivolgendosi al compagno di squadra Manolo Portanova il portierone abbia pronunciato una frase con una espressione blasfema.

Buffon deferito per bestemmia, in campo per altri record

Gigi Buffon torna a far parlare di sé per un fatto extra campo e cioè il deferimento per una bestemmia in campo. Nonostante questo non si smette di parlare di lui anche in campo nonostante tra due giorni compia 43 anni. Quest’anno ha al momento collezionato 4 presenze, una di queste nella magnifica notte del Nou Camp dove la Juventus andava a vincere 3-0 contro il Barcellona di Lionel Messi. Gigi è il calciatore con il maggior numero di presenze nella storia della Serie A con 653, superato da 6 turni Paolo Maldini. Si è anche avvicinato ad Alessandro Del Piero come calciatore con più presenze nella storia della Juventus, al momento si parla di 667 per il portiere e 705 per l’ex numero 10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA