CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANCHE IL BARCELLONA VUOLE TAH

Il calciomercato Juventus sta entrando nel vivo man mano che ci avviciniamo alla sessione di trattative programmata come di consueto nel mese di gennaio. I bianconeri starebbero in particolare valutando nuovi innesti per quanto concerne il proprio reparto arretrato ed un profilo seguito con grande interesse pare essere quello di Jonathan Tah, in forze al Bayer Leverkusen a cui è legato fino al termine di questa stagione. Ventottenne tedesco di origini ivoriane, Tah ha attirato su di sè l’attenzione di diverse società grazie alle buone prestazioni offerte in campo con le Aspirine, avendo sin qui collezionato ventitre presenze, impreziosite da due reti, fra campionato e coppe varie.

Tuttavia, la strada che porterebbe il classe 1996 Tah a Vinovo è tutt’altro che semplice vista la concorrenza rappresentata appunto da altri club, su tutti il Barcellona. Stando a Calciomercato.com, i bianconeri avrebbero preso contatto con lo staff che segue gli interessi del calciatore ma i blaugrana sarebbero in pole position per accaparrarselo, contando pure sull’apprezzamento dello stesso. I rumors rivelano inoltre che il brasiliano Danilo non sarebbe più un obiettivo del Napoli, rimanendo così quasi certamente a Torino fino al termine del suo contratto e dunque fino a giugno 2025.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANCHE PARISI PER LA DIFESA

Il ruolo di difensore centrale non è l’unico sul quale i dirigenti del club piemontese si stanno focalizzando per il calciomercato Juventus di gennaio. La squadra di mister Thiago Motta potrebbe infatti aver bisogno anche di un nuovo terzino sinistro da impiegare nel prosieguo della stagione ed il nome accostato ormai da diverso tempo alla Juve per quella zona del campo rimane quello di Fabiano Parisi, ventiquattrenne passato lo scorso anno dall’Empoli alla Fiorentina. L’esterno classe 2000 viene comunque seguito anche da altri importanti club del nostro campionato come il Napoli ed il Milan.

Per il momento il ventiquattrenne ha collezionato quattordici presenza tra campionato e coppe a cui vanno aggiunti un gol e due assist vincenti per i compagni, spingendo così la Juventus a pensare di aggiudicarselo già nel mese di gennaio. Agli ordini di mister Raffaele Palladino infatti Parisi ha ben figurato ma gli è comunque stato riservato un minutaggio decisamente contenuto rispetto a quello che ci si poteva aspettare dal suo impiego in campo con Gosens a scalzarlo nelle gerarchie. Se non dovesse essere soddisfatto della sua situazione Parisi potrebbe allora prendere in considerazione l’eventualità di lasciare subito Firenze.