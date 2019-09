Bugatti Chiron a 490 km/h: auto più veloce/ Video, usate gomme “spaziali” per record

La Bugatti Chiron è l’auto più veloce del mondo. Qualche giorno fa ha fatto registrare il record di velocità, per quanto riguarda le vetture stradali. Ha toccato infatti i 490 km/h, ma avrebbe potuto fare meglio. L’azienda francese ha spiegato che la Chiron non ha espresso tutto il suo potenziale. Per il test è stato scelto l’Ehra-Lessien, un tratto di strada completamente dritto. È lungo 21 chilometri, ha tre corsie ed è dotato di barriere di sicurezza, quindi adatto ai servizi di soccorso su entrambe le estremità. Ma prima del test record sono state passate sull’asfalto delle speciali stuoia per evitare delle pericolose imperfezioni. Ma questo segmento stradale della Bassa Sassonia ha un piccolo svantaggio aerodinamico. La Bugatti Chiron ha corso su un’altitudine di 50 metri sul livello del mare. La casa francese ha fatto notare che più si sale e minore è la pressione. Considerando i 1.036 metri della Nevada State Road 160, poteva andare di ben 25 km/h più veloce.

BUGATTI CHIRON A 490 KM/H: USATE GOMME “SPAZIALI” PER RECORD

Ne è convinto Stefan Ellrot, responsabile dello sviluppo di Bugatti. «I nostri calcoli hanno mostrato che saremmo stati di 25 km/h più veloci in Nevada». Ma l’aspetto della sicurezza ha prevalso nella scelta dell’Ehra-Lessien rispetto alla Nevada State Road 160. «Il percorso del Nevada è molto lungo e va in una sola direzione: le forze di sicurezza ci avrebbero messo troppo ad arrivare sulla scena in caso di emergenza. In più, il tracciato possiede una lieve inclinazione di circa il tre percento. Non mi sembrava opportuno settare un record lì». Il video comunque è impressionante. Per l’occasione sono stati usati i pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, montati in una versione “speciale”. Per testare i pneumatici alle elevatissime velocità che la Bugatti Chiron è in grado di raggiungere, Michelin ha usato un macchinario di prova progettato per testare i pneumatici che hanno equipaggiato lo Space Shuttle.





© RIPRODUZIONE RISERVATA