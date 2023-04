Bugo attacca Morgan: “Non ti vuole nessuno, fai solo ridere”/ “Buffone di corte…”

Bugo e Morgan: nuovo botta e risposta tra i due artisti

A distanza di tre anni dal Festival di Sanremo a cui hanno partecipato insieme e durante il quale il sodalizio si è rotto, Bugo e Morgan tornano a punzecchiarsi a distanza. Come fa sapere Rolling Stone, tutto sarebbe cominciato ad alcune dichiarazioni pubblicate da Bugo tra le storie del proprio profilo Instagram. “Inizialmente ho optato per il totale silenzio per superiorità. Poi è arrivata la pandemia, e nonostante quel pirla continuasse ad alimentare la polemica io ho continuato a stare zitto, perché l’Italia non meritava sta polemica con tutti i morti che c’erano. Buffone Morganaccio. Ora la pandemia è finita e quel nano mentale ancora parla di me”, le parole di Bugo non più visibili sui social ma riportate da Rolling Stone.

“E allora mi sono detto: ‘Adesso gli rispondo a quella zucchina marcia e lo stendo’. Buffone di corte, leccac**o dei politici. Per 3 anni hai parlato perché sei un infame. Io sono un uomo, tu non sei né uomo né artista. Ci faremo tutti due risate col tuo programmino. Vai strascemo!”.

La replica di Morgan

La replica di Morgan non si è fatta attendere ed è arrivata proprio sulle pagine di Rolling Stone. “Sono passati tre anni e ancora non hai capito il testo che ti ho scritto in faccia, sul palco, che tutta Italia ha imparato a memoria, forse perché scrivere una canzone sul momento per dire delle cose a chi ti sta bullizzando, cantando ma dicendo qualcosa di vero in mezzo a finzione e noiosissima spazzatura preconfezionata, è qualcosa di interessante […] Otto versi che ti hanno fatto scappare, quando se fossi stato in grado avresti potuto rispondere” – scrive Morgan sulle pagine di Rolling Stone – Tu non solo non sei in grado di competere tecnicamente, sei proprio umanamente scadente e te la fai sotto dopo che hai fatto il vandalo, e pure il vigliacco. Non sei solo un cantautore che non scrive le sue cose, non sei manco un uomo di spettacolo perché te la sei giocata malissimo, tu e i tuoi aizzatori […] “.

Anche in questo caso, Bugo non è rimasto il silenzio replicando ancora in modo duro a Marco Castoldi, questo il vero nome di Morgan. “[…] Mentre tu fai il circo con i tuoi amici buffoni, io finisco il disco. Perché io faccio i dischi e li pubblicano, esistono. Non come te che dici che hai fatto gli album, ma dove ca**o sono i tuoi dischi e le tue canzoni? Dove sono? Non esistono: non ti vuole nessuno, non ti vuole una casa discografica, non ti vuole una casa editrice, perché non sai farlo. E vuoi andare a parlare di musica in televisione? Fai solo ridere! E facciamoci due risate”.

