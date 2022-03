Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” Pechino Express 2022/ Rischio eliminazione

Pechino Express 2022, perchè sono a rischio eliminazione Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”?

Nella scorsa puntata di “Pechino Express 2022” Bugo e Cristian Dondi sono apparsi nuovamente fuori forma. I social sono stati impietosi affibiandoli i soprannomi più disparati, tra cui “concorrenti gambero”. Erano partiti bene ma poi sono andati in confusione e non sapevano nemmeno loro come proseguire verso la meta. Potrebbero essere loro i prossimi eliminati. Nonostante Cristian Dondi cerchi di limitare i danni c’è poco da fare: la coppia è assortita male. Nella prova di tappa della seconda puntata sono arrivati ultimi e sono stati a rischio eliminazione. Tuttavia la decisione di “Italia-Brasile“, coppia vincitrice della prova, li ha graziati escludendo dal gioco definitivamente Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, ovvero “Gli Atletici“.

Chi sono “Gli Indipendenti”, Bugo e Cristian Dondi?

Il nome di Bugo sarà sicuramente noto ai più. Cantautore italiano, all’anagrafe risponde al nome di Cristian Bugatti. Ha 48 anni e viene da Rho. Si è affermato nel contesto della musica indipendente ed è un artista poliedrico, considerato al momento uno degli artisti più controversi del panorama musicale italiano. Negli ultimi anni, ha catturato l’attenzione partecipando al Festival di Sanremo (nel 2020 con Morgan). Ad affiancarlo nell’avventura di Pechino Express 2022 è Cristian Dondi, il suo migliore amico. I due si conoscono sin dall’adolescenza e fanno affidamento su quel loro legame per affrontare al meglio il viaggio di Pechino Express. Hanno suonato insieme per oltre 10 anni, fino a quando poi Dondi, 46 anni, non ha deciso di cambiare professione, approcciandosi al mondo dell’audiovisivo.

