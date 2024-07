Bugo “Morgan? E’ un personaggio come Malgioglio”/ L’amore per la moglie Elisabetta

Bugo: “Morgan? Si commenta da solo”

Il nome di Bugo è per forza di cose legato a quello di Morgan e alla squalifica arrivata durante il Festival di Sanremo 2020 durante la serata delle cover. Tutto è iniziato quando Morgan ha cambiato il testo del brano offendendo pubblicamente il collega ed autore innescando una polemica che ancora oggi continua ad appassionare il pubblico italiano e che ha visto i due artisti finire anche in tribunale. A distanza di anni non si placa la polemica anche per via delle dichiarazioni di entrambi che, in diverse occasioni, sono tornati ad affrontare la cosa. In primis Morgan che dopo 4 anni dal fattaccio ha dichiarato: “io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme”.

Contrariamente Bugo, intervistato dal Corriere di Bergamo, ha commentato con parole molto pensanti le critiche piovute su Morgan negli ultimi anni soffermandosi in particolare su quando ha offeso la comunità omosessuale “Se uno grida “froci di m***a” dal palco è perché lo pensa. È inutile chiedere scusa dopo” – ha sottolineato l’autore.

Bugo e il grande amore per la moglie Elisabetta

Non solo Bugo parlando di Morgan si è anche domandando come mai i promoter continuino ad invitarlo nonostante le mille polemiche legate al suo nome, l’assenza di nuovi album e brani: “non esiste discograficamente. Non è un cantante, ma un personaggio, come Malgioglio. E non è un divulgatore”. Dal canto suo Morgan ha cercato di rimediare tendendo una mano al collega invitandolo a San Siro: “sono sempre stato disposto a dialogare, voglio fare pace perché sono in pace con lui. Magari andiamo a Sanremo e poi facciamo San Siro”. Niente da fare, visto che Bugo non ha risposto all’invito del collega anzi l’ha declinato.

Per quanto concerne la vita privata di Cristian Bugatti (Bugo), questo il suo vero nome, il cantautore è felicemente sposato con sua moglie Elisabetta, una donna che lavora come diplomatica. I due si sono sposati nel 2011 a Nuova Dehli, in India e dal loro amore è nato il solo ed unico figlio del cantante.











