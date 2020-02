Bugo e Morgan, canzone “Sincero”/ “Il brano parla del nostro rapporto“ (Sanremo 2020)

Bugo è fra i big in gara al Festival di Sanremo 2020, dove duetterà con Morgan nella sezione “Campioni”, contendendo agli altri 23 artisti la vittoria finale. Una coppia che in queste ore ha suscitato la curiosità dei rispettivi fan e degli addetti ai lavori, smaniosi di verificare l’amalgama che si verrà a creare dalla fusione delle loro voci. “Ho fatto salire Morgan con me sul palco a un concerto nel 2003 presentandolo come ‘il mio amico Giuseppe’ e ancora i fan se lo ricordano”, ha raccontato Bugo al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni”, mentre i due raccontavano della grande amicizia che li lega. “Saremmo diventati amici anche se non fossimo stati musicisti – hanno aggiunto i due –. La nostra canzone è nata con naturalezza e racconta la sincerità del nostro rapporto”. Il duo si esibirà con il brano “Sincero”, il cui testo è scritto dall’inedita coppia con Andrea Bonomo, attraverso il quale si cerca di descrivere con ironia la banalità dei rapporti umani e che si contraddistingue per le sonorità elettropop. Nella serata della kermesse dedicate alle cover, il duo interpreterà “Canzone per te” di Sergio Endrigo. Sul brano di Sanremo 2020, invece, il cantautore ha rivelato a Leggo: “Sincero inizia con la voce di Morgan. Sogno, ambizioni e realtà. Non è necessariamente una canzone autobiografica. Apre con il Moog One, un synth a 16 voci, tra i primi arrivati in Italia”.

BUGO A SANREMO 2020: QUELLA VOLTA CHE CRITICÒ IL FESTIVAL

Bugo per la prima volta partecipa al Festival di Sanremo, come lui stesso ha spiegato in un post sui social network, perché dopo venti anni di carriera ha voluto farlo, per ragioni artistiche e sentimentali. Mentre per quanto riguarda Morgan, l’ha scelto perché legati da un’amicizia vera e ha voluto condividere con lui questa esperienza sul palco del teatro “Ariston”. I due cantautori si conoscono da diversi anni e vantano numerose collaborazioni insieme, oltre ad avere molte cose in comune dal punto di vista artistico. Qualche anno fa, peraltro, Bugo aveva criticato il Festival di Sanremo, dicendo che non interessava a nessuno, che l’unico da ascoltare era quello del 1983, quando partecipò Vasco Rossi. Inoltre, aveva disprezzato il brano di Gabbani “Occidentali’s Karma”, con un post sul proprio profilo Facebook, poi cancellato dallo stesso artista. Nonostante ciò, aveva dichiarato che gli sarebbe comunque piaciuto prendere parte alla manifestazione, per far conoscere e condividere la sua musica in tutta Italia e che avrebbe comunque accettato i post non piacevoli sulla sua canzone senza polemizzare.

BUGO A SANREMO 2020: IL MIGLIOR ESPONENTE DELLA SCENA INDIE IN ITALIA

Bugo, considerato per le sue sonorità uno dei migliori interpreti della scena indie pop italiana, è nato a Rho, nel 1973. Il suo è un nome d’arte: all’anagrafe è registrato come Cristian Bugatti e ha maturato la sua passione per la musica da ragazzo, insieme alla poesia e alla letteratura. Dopo il servizio militare, fonda nel 1994 il gruppo “Quaxo”, in cui, oltre a essere voce e chitarra elettrica, è anche autore di tutti testi delle canzoni. Nel 1999 esce il primo singolo “Questione d’eternità”, dopo essere stato notato da Bruno Dorella a un concerto, che gli propone un contratto con la sua etichetta. L’anno successivo esce il primo album “La prima gratta”, cui ne sono seguiti altri 8 e 5 Ep; l’ultimo, del 2018, è intitolato “RockBugo” e contiene una raccolta dei suoi successi riarrangiati in chiave rock. In seguito ai concerti in Italia, ha preso parte a quello di Irene Grandi a Madrid e a quelli dei Negrita come supporter. Il cantautore vanta alcune partecipazioni in lungometraggi come attore, ha partecipato a diversi programmi televisivi e nel 2019 ha pubblicato il libro “Bugo – La festa del nulla”. Sposato con una diplomatica dal 2011, ha un figlio e ha vissuto in India per diversi anni.



