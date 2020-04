Bugo e Morgan, lite senza fine/ La pace è lontana perché… (Domenica In)

Pubblicità

Bugo e Morgan, la coppia che scoppia, o più semplicemente la coppia che è scoppiata. Ed è scoppiata al Festival di Sanremo di quest’anno, con la celebre fuga di Bugo dal palco. Una fuga diventata virale dopo le strofe pungenti di Morgan, che stravolgendo il testo di ‘Sincero’ ha lanciato una serie di stoccate al suo compagno di squadra. La lite è costata la squalifica ai due concorrenti del Festival, che però si sono rifatti in termini di popolarità, visto che i seguaci di entrambi sono aumentati a dismisura dopo la kermesse. Così se Morgan è diventato ospite fisso di varie trasmissioni popolari, anche Bugo non è stato da meno. Il cantante piemontese, paradossalmente, ha guadagnato visibilità grazie alla lite, innescando il dubbio nelle malelingue sul fatto che la lite fosse programmata a tavolino.

Pubblicità

Lite Bugo e Morgan, la pace è ancora lontana

Un’ipotesi che entrambi hanno smentito in diverse occasioni, rincarando la dose con critiche durissimo, l’uno nei confronti dell’altro. Bugo e Morgan continuano ad esprimere versioni completamente diverse sulle motivazioni che hanno portato i due cantanti alla lite sul palco di Sanremo e quindi alla rottura. Morgan, tuttavia, si era detto disposto a perdonare Bugo del suo comportamento, se avesse ammesso di non aver omaggiato a dovere un simbolo come Tenco. Bugo, a sua volta, aveva risposto che il rapporto con Morgan era ormai compromesso. Troppa rabbia e delusione nei confronti di una persona che il cantante riteneva amica. Con il teatrino sul palco del Festival di Sanremo la fiducia si è incrinata totalmente e di una riappacificazione, almeno al momento, non se ne parla proprio. Chissà se il tempo risolverà le incomprensioni nel loro burrascoso rapporto. I fan ci sperano…



© RIPRODUZIONE RISERVATA