Bugo scompare durante la conferenza con Morgan/ Furioso per le risposte di Castoldi?

Bugo ci ricasca. L’artista, durante la conferenza stampa con Morgan con cui è stato protagonista indiscusso del Festival di Sanremo 2020, è scomparso dando nuovamente vita al tormentone “Dov’è Bugo?“. Tutto è accaduto durante la conferenza stampa di presentazione di «Back2Back – Speciale Let’s Play», il nuovo programma live di Rai Radio2 e Rai Play che da domani porterà nuovamente in scena la musica dal vivo. Ad esibirsi nel corso delle prossime settimane ci saranno anche Bugo e Morgan oltre a Piero Pelù, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Le Vibrazioni e Irene Grandi. Il programma si terrà presso la sala B di via Asiago ed oggi è stato presentato dai dirigenti Rai e dai vari responsabili. Gli artisti erano in collegamento e tutto sembrava funzionare perfettamente. Tuttavia, dopo la domanda dei giornalisti a cui ha risposto prima Morgan, Bugo è scomparso improvvisamente.

BUGO SCOMPARE DURANTE LA CONFERENZA STAMPA CON MORGAN

Bugo e Morgan protagonisti, quattro mesi dopo il Festival di Sanremo 2020, della conferenza stampa di «Back2Back – Speciale Let’s Play». Un giornalista ha chiesto ad entrambi gli artisti come avessero trascorso la quarantena e se ci fossero le condizioni per dimenticare quanto accaduto sul palco del Teatro Ariston. A rispondere per primo è stato Morgan che ha detto: “Non sono certo stato con le mani in mano, ho scritto 40 canzoni, quasi una al giorno, e mi è nata anche una figlia. Riguardo a Bugo sono cose che non ricordo più, ormai lontane dalla mia realtà, il passato non mi interessa”. Bugo, collegato via webcam, è poi improvvisamente scomparso quando toccava a lui rispondere. Colpa della rete? Forse, ma potrebbe anche essere stato infastidito dalla risposta di Morgan.



