Bugo scosso a Verissimo: “Ecco quel è la mia verità su Morgan e Sanremo 2020″/ “Affetto ricevuto da mia mogli

Verissimo, Bugo scosso svela: “È stato uno choc quello che è successo con Morgan a Sanremo 2020”

Ospite per la prima volta a Verissimo, Cristian Bugatti meglio noto come Bugo ha rotto il silenzio su cosa è successo davvero in quel famoso Sanremo 2020 quando Morgan ha cambiato il testo della loro canzone sincero e lui ha abbandonato il palco. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Bugo ha ripercorso tutto dall’inizio, si da quando ha proposto a Morgan, Marco Castoldi, di partecipare alla kermesse canora con un suo brano: “In cuore mio pensavo di aiutarlo perché sapevo che era in difficoltà quindi pensavo di far bene.”

Poi il Festival di Sanremo 2020 prende il via, e Bugo a Verissimo ha confessato che il suo unico obbiettivo era quello di fare bene: “Io ero molto carico perché era il mio primo Festival e volevo far bene. Poi non so cosa sia successo perché non mi aspettavo questo atteggiamento su un palco così importante.” Morgan ha cambiato il testo della loro canzone ‘Sincero’ con una serie nei confronti di Bugo il quale ha abbandonato il palco. Il cantante ha aggiunto che non si aspettava questo atteggiamento e per lui è stato un vero e proprio choc: “Tensione prima? Screzi diretti no ma quel mese lì mi sono reso conto c’era meno intesa ma non ci sono episodio specifici di liti.”

Bugo e la verità su Morgan a Verissimo: “Ecco come sono i rapporti oggi”

Durante l’intervista a Silvia Toffanin, Bugo ha aggiunto cos’è successo dietro le quinte dell’Ariston: “La situazione mi è sembrata assurda ho aspettato per scusarmi con Amadeus perché io avevo un progetto e non mi piacciono le buffonate.” Insomma, nonostante siano passati quattro anni per il cantante è come se tutto fosse avvenuto ieri tanto che a Verissimo ha confessato che gli fa ancora male vedere la foto che lo ritrae scappare lasciare il palco. Come sono oggi i rapporti di Bugo e Morgan: inesistenti. La loro vicenda è finita in Tribunale.

In conclusione Bugo a Verissimo ha confessato che non ha ricevuto molta solidarietà dai colleghi mentre ha stargli particolarmente vicino sono stati i suoi due figli e soprattutto la moglie Elisabetta: “Il vero affetto l’ho sentito da mia moglie che mi ha mandato un messaggio stupendo. Mi ha scritto sono fiera di te prova a immaginare lei che era a casa e mi vedeva.”











