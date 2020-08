Bull 4/ Anticipazioni 22 agosto: Marissa verrà lasciata dal marito?

BULL 4 ANTICIPAZIONI DEL 22 AGOSTO 2020

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, sabato 22 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Bull 4 in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo “Rimedio“.

EPISODIO 3, “RIMEDIO” – Alcuni spacciatori prendono di mira una lavanderia presente nel loro territorio. Nello scontro rimangono uccisi una donna di 24 anni e un bambino. Eddie Mitchell finisce in prigione. Diversi anni dopo, Chunck incontra Mitchell per proporgli di fare un nuovo processo perchè si è scoperto che uno dei testimoni ha mentito. Heather Bent, una prostituta, lo ha incastrato per il duplice delitto. La Bent però è deceduta nel corso degli anni e Benny si rifiuta di occuparsi del caso. Ha incontrato Mitchell 17 anni prima ed è sicuro che sia colpevole. Intanto, Marissa è distrutta per aver mentito al marito. Greg poi sembra odiarla, da quando ha scoperto che non possono avere figli a causa sua. Dopo aver accettato il caso, Benny si ritrova di fronte alla sorella della vittima, che lo accusa di aver cambiato le carte in tavola. Danny però è convinto che un altro uomo abbia commesso i due omicidi, anche se è morto.

BULL 4, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana ai Bull 4: uno sconosciuto chiede alla barista un ultimo bicchiere durante la notte di Capodanno. La ragazza vorrebbe non dargli ancora da bere, ma il titolare la convince del contrario. Quando Eugene Hobbs (Eugene Hobbs) si allontana in auto ubriaco, Patricia (Monique St Cyr) decide di seguirlo fino a casa e poi torna al locale. Poco dopo, lo sconosciuto uccide la moglie e diversi suoi amici. Due anni dopo, Bull (Michael Weatherly) è felice per il suo futuro ruolo di padre. Con l’addio di Benny (Freddy Rodríguez), il lavoro però non va per il verso giusto. Danny (Jaime Lee Kirchner) invece passa un caso a Ben e cerca di convincerlo a parlare con lo psicologo, ma l’avvocato si rifiuta di tornare indietro. Più tardi, Constantine Delaney (Albert Jones) chiede l’aiuto di Jason per difendere la figlia Patricia, accusata di omicidio volontario per quanto accaduto quella fatidica notte. Su consiglio degli amici, lo psicologo decide di parlare con Benny per convincerlo ad aiutarlo con il caso. L’avvocato però rifiuta. Jason incontra un altro avvocato: quest’ultimo è intenzionato a chiedere un reato minore e andare a processo civile. Nonostante abbiano idee opposte, lo psicologo alla fine decide di assumerlo. Nel frattempo, Greg (David Furr) va alla clinica della fertilità per chiedere al medico di congelare gli ovuli di Marissa (Geneva Carr) di nascosto e anche il suo patrimonio genetico. Quando il piano del nuovo avvocato fallisce, Jason fa un nuovo tentativo con Benny e questa volta l’amico accetta di sostenerlo nella causa di Patricia. La squadra trova poi dei testimoni che hanno ascoltato la conversazione fra Patricia e il suo ex titolare. Durante il processo, Benny sottolinea che chiunque potrebbe aver contribuito al piano oscuro di Hobbs. La sorella di una delle vittime sottolinea poi che Hobbs ha scelto la notte di Capodanno perchè si trattava di una serata ricorrente nel suo gruppo storico della scuola.

Non aveva tollerato di non essere stato invitato. Nonostante gli interventi di Benny, la giuria si spacca a metà nel giudizio su Patricia. I giurati si riuniscono poi per diversi giorni prima di rivelare il verdetto e Benny inizia a dare per scontato di aver perso la causa. Nel futuro, la figlia di Jason parla con il suo fidanzato riguardo il processo. La giuria alla fine non ha mai raggiunto un verdetto e il vice procuratore ha scelto di ritirare le accuse.



