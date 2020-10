Bull 4, anticipazioni episodio 24 ottobre: chi uccide a colpi di antrace?

Bull 4 si prepara a tenere compagnia al pubblico di Rai2 andando in onda ancora al sabato sera ma facendo da ‘finale’ ad una serata al cardiopalma che si apre con S.W.A.T 3 e continua con il primo episodio della quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds. Per gli appassionati del genere sicuramente si tratta di una di quelle serate da non perdere soprattutto perché i fan di Bull 4 dovranno prepararsi al gran finale. Quello che andrà in onda oggi su Rai2 sarà l’episodio numero 17 della stagione dal titolo ‘La donna invisibile’ e sarà quello che darà via al girone infernale che porterà il pubblico al gran finale fissato per il prossimo 14 novembre. In questo nuovo caso Bull dovrà occuparsi di un medico esperto di antrace accusata di terrorizzare la città. L’appuntamento si apre con una conduttrice pronta ad aprire un biglietto di auguri consegnatole da un assistente. Per farlo prende una pausa dalla sua trasmissione ma appena apre il biglietto qualcosa le esplode in faccia e subito ha un malore. Dieci giorni dopo un dottore dell’Università sta tenendo una conferenza stampa proprio sul trattamento dell’antrace e rivela che la loro ricerca è in pericolo perché il governo federale ha ritirato i finanziamenti.

Una dottoressa accusata ingiustamente?

Più tardi, in Bull 4, il dottore parla con i suoi tecnici di laboratorio perché gli è stato comunicato che l’antrace inviato a personalità politiche è stato fatto risalire al loro laboratorio. Il colpevole si nasconde proprio nel suo team di lavoro o è solo un modo per boicottare la sua ricerca e chiuderla definitivamente? Il dubbio c’è ed è per questo che toccherà a Bull entrare in gioco e risolvere il caso insieme a Benny già informato che un sospetto killer di antrace richiede una squadra di difesa e la loro azienda si è iscritta per farlo pro bono. Bull e Benny incontrano il loro nuovo cliente dietro le sbarre e lei spiega la sua visione delle cose e poi spiega il perché della presenza di quelle che sembrano prove nella sua casa. Come andrà a finire? Bull 4 tornerà poi la prossima settimana sempre in tandem con la terza stagione di S.W.A.T. e con la quindicesima di Criminal Minds, un modo interessate per passare una serata all’ombra del nuoco coprifuoco indetto da molte Regioni italiane. Come saranno gli ascolti? Lo scopriremo domani mattina.



