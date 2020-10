Bull 4/ Anticipazioni episodio 31 ottobre: Collisione

Bull 4, anticipazioni episodio oggi, 31 ottobre: Collisione

A chiudere una serata ad alta tensione nel prime time di Rai2 è Bull 4. La serie torna in onda subito dopo S.W.A.T. 3 e Criminal Minds 15 al sabato sera per la gioia dei fan che amano le serie tv americane e che nel fine settimana riescono a trovare il giusto posto sulla seconda rete Rai. Ad andare in onda questa sera sarà l’episodio numero 18 della serie, dal titolo Collisione, ad un passo dal finale previsto tra due settimane. Cosa succederà nell’episodio di questa sera e cosa vedranno i fan oggi, 31 ottobre? Bull affronta l’ignoto in tribunale quando TAC rappresenta un ingegnere ferroviario senza memoria dell’incidente mortale che avrebbe causato, a causa di una lesione cerebrale causara proprio dalla collisione. Sapendo che la memoria mancante del suo cliente aiuterà l’accusa di errore umano, Bull cerca i giurati che attribuiranno la colpa condivisa anche al datore di lavoro dell’ingegnere.

Un nuovo processo per Bull

Bull 4 continua con Bull e Benny sono in disaccordo sul battezzare la bambina ma poi concordano sul fatto che questo è importante per la famiglia. I due vengono interrotti da Marissa che porta il loro cliente, Walt, l’uomo che ha colpito un treno parcheggiato. La moglie di Walt interviene per condividere che hanno perso la figlia un paio di mesi fa a causa della leucemia e nessuno dei due ha dormito bene. Solo alla fine di questo colloquio, accettano il caso ma tutto cambia quando ci si trova in tribunale. Come finirà adesso?



